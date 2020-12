Deux stations hivernales bientôt installées dans l'axe de la rue Fleury

MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du récent plan de relance des artères commerciales de la Ville de Montréal qui prévoit l'implantation de 25 stations hivernales, l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville annonce l'arrivée, juste à temps pour les Fêtes, de deux stations hivernales dans le grand axe de la rue Fleury. Sur le territoire de deux sociétés de développement commercial (SDC), ces installations ludiques et éphémères se feront en effet écho, soit l'une sur la Promenade Fleury (à l'angle de la rue Chambord), l'autre dans le Quartier Fleury Ouest (parc Tolhurst). Par ces installations, l'arrondissement et ses partenaires contribuent à dynamiser les importants milieux de vie que sont les artères commerciales de quartier. Ce mobilier urbain ludique et éphémère viendra réchauffer le paysage hivernal et encourager la fréquentation des artères commerciales de proximité. Cette mesure de relance est le fruit d'une collaboration avec la ville centre, Design Montréal, l'Agence de mobilité durable de Montréal, ainsi que les SDC Promenade Fleury et Quartier Fleury Ouest.