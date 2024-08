TORONTO, le 8 août 2024 /CNW/ - Deux incidents distincts à l'aéroport international Pearson de Toronto la semaine dernière ont mené à la saisie de 32 kilogrammes de cannabis. Les deux incidents impliquaient des personnes qui tentaient d'exporter du cannabis à l'extérieur du Canada.

Le 25 juillet 2024, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a arrêté Kery Maddison, une citoyenne canadienne, après qu'environ 23,25 kg de cannabis ont été découverts dissimulés dans ses bagages. Le 28 juillet 2024, l'ASFC a arrêté Stanford Wint, un résident permanent du Canada, après que 8,8 kg de cannabis ont été découverts dissimulés dans ses bagages.

L'ASFC a saisi le cannabis et la Police fédérale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la région centrale a arrêté et accusé les deux individus suivants :

Kery Maddison , 36 ans, possession en vue de l'exportation, en violation de l'article 11(2) de la Loi sur le cannabis .

, 36 ans, possession en vue de l'exportation, en violation de l'article 11(2) de la . Stanford Wint , 53 ans, possession en vue de l'exportation, en violation de l'article 11(2) de la Loi sur le cannabis.

Kery Maddison et Stanford Wint doivent tous deux comparaître devant le tribunal le 5 septembre 2024.

« Le Programme de l'intégrité des frontières de la GRC s'engage à prévenir et à perturber les activités criminelles transfrontalières. Ces saisies soulignent l'excellent travail et la collaboration entre les agents de la GRC et de l'ASFC pour intercepter les expéditions de cannabis et d'autres substances illégales à l'aéroport le plus achalandé du Canada. » Inspecteur John McMath, officier responsable de l'intégrité des frontières du détachement de l'aéroport de Toronto

Quelques faits

Si vous détenez des informations sur des activités transfrontalières douteuses, veuillez appeler à la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060.

Pour obtenir les dernières statistiques sur le cannabis, visitez le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada sur les saisies.

La GRC est déterminée à assurer la sécurité de nos collectivités et à établir de solides relations avec ses partenaires d'application de la loi.

