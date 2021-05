OTTAWA, ON, le 19 mai 2021 /CNW/ - Selon un nouveau rapport publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) en collaboration avec TELUS, intitulé Points de vue des PME canadiennes sur la 5G, la plupart des propriétaires de PME disent qu'un réseau mobile rapide et fiable est maintenant essentiel à la réussite de leur entreprise (79 %) et qu'il le restera aussi pour les trois prochaines années (88 %). Ils pensent également que la 5G sera bénéfique à leur entreprise (63 %) et qu'elle encouragera fortement l'utilisation de la technologie au sein des PME canadiennes (72 %).

« Ces douze derniers mois, les chefs de PME ont donné un grand coup d'accélérateur à leurs stratégies numériques, principalement pour s'adapter à l'évolution des habitudes de consommation dans le contexte de la COVID 19, fait remarquer Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI. Améliorer la connectivité est devenu de plus en plus important et c'est intéressant de voir comment les propriétaires de PME comptent maintenant miser sur la 5G. Cela les aidera à joindre davantage de clients et à être plus compétitifs. »

Les propriétaires de PME espèrent que la 5G améliorera la productivité et l'efficacité de leur entreprise (76 %), qu'elle les connectera davantage aux clients des zones rurales (62 %) et leur fournira de nouvelles occasions de croître et d'innover (53 %).

Certains secteurs en particulier estiment que la 5G sera bénéfique à leurs activités, notamment :

Finance, immobilier, assurance et location à bail (72 %)

Construction (71 %)

Agriculture (66 %)

Gestion et administration d'entreprise (66 %)

Régions rurales (66 %)

Parmi les façons dont ces secteurs souhaitent tirer parti de la 5G, on peut citer, par exemple, la réalité augmentée, la surveillance à distance en temps réel, l'obtention d'études géotechniques, la transition à des logiciels infonuagiques et l'utilisation de drones et d'équipements autonomes.

Les enchères du spectre : l'occasion d'accélérer le déploiement de la 5G

En juin, le gouvernement fédéral mettra aux enchères le prochain bloc de fréquences 5G. Les fournisseurs de services de télécommunication sont actuellement tenus par le gouvernement d'avoir une licence de spectre d'une durée allant jusqu'à 20 ans. Or une majorité de chefs de PME (71 %) souhaitent que le gouvernement réduise à 5 ans le délai dans le cadre duquel les fournisseurs doivent commencer à utiliser le spectre.

« TELUS est fière de soutenir les PME et de défendre les propriétaires et les équipes qui sont le moteur de l'innovation et de la croissance au Canada. La 5G est essentielle à la croissance et à la reprise de l'économie, car elle insufflera jusqu'à 150 milliards de dollars dans l'économie canadienne au cours des 20 prochaines années, déclare Navin Arora, président de TELUS Solutions d'affaires. Les propriétaires d'entreprises canadiennes ont hâte de profiter des avantages qu'offre la 5G, notamment pour améliorer leur productivité et leur efficacité, et pour attirer de nouveaux clients. C'est pourquoi nous sommes heureux de fournir la 5G à 70 % de la population canadienne d'ici la fin de l'année. Grâce à cette infrastructure et cette technologie de classe mondiale, chaque entreprise aura la capacité de prospérer dans le monde numérique. »

Pour en savoir plus, consulter le rapport intégral de la FCEI, Points de vue des PME canadiennes sur la 5G.

Méthodologie

Les résultats sont extraits du sondage FCEI sur la connectivité sans fil et le déploiement de la 5G, réalisé en collaboration avec TELUS du 9 au 19 mars 2021, auprès de 4 408 propriétaires de PME à l'échelle du Canada. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,5 point de pourcentage, 19 fois sur 20.

