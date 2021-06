Deux premières microforêts montréalaises poussent dans Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au cours des derniers jours, plus de 1200 arbres ont été plantés par la communauté aux parcs du Pélican et du Père-Marquette, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, afin de créer les deux premières microforêts montréalaises. Réunissant chacune 600 arbres et 30 arbustes aux essences variées sur une superficie équivalente à un terrain de tennis, ces petites forêts urbaines permettront d'améliorer la biodiversité et de réduire les îlots de chaleur.