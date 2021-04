Deux poids, deux mesures: l'AGESSS dénonce la décision du MSSS de ne pas reconnaître les heures supplémentaires effectuées par les gestionnaires en pleine troisième vague de la COVID-19

LONGUEUIL, QC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des gestionnaires d'établissements de santé et de services sociaux (AGESSS), qui représente près de 75 % des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux, souhaite dénoncer, encore une fois, le non-respect des conditions de travail des gestionnaires par le ministère de la Santé et des Services sociaux, notamment avec le non-paiement des heures supplémentaires réellement effectuées par les gestionnaires.

La présidente-directrice générale de l'AGESSS, madame Chantal Marchand, trouve « inacceptable que les associations n'aient pas été consultées afin de trouver des solutions qui respectent les conditions de travail prévues au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux et aux politiques locales de gestion dument négociées dans les établissements.

« Avec ces mesures, le ministère de la Santé et des Services sociaux ne reconnaît pas la charge de travail des gestionnaires en temps de pandémie. Une fois de plus, le gouvernement fait fi du droit d'association des gestionnaires et ne respecte pas les conditions de travail qui ont été dument négociées. Tout cela démobilise les membres, car on ne reconnaît pas leur contribution et qu'encore une fois, ils sont le seul groupe d'employés dont on ne respecte pas les conditions de travail » souligne Chantal Marchand, présidente-directrice générale de l'AGESSS. Enfin, « l'AGESSS trouve insultant le message voulant que le MSSS se soucie de la santé des gestionnaires tout en posant un geste qui ne respecte pas le contrat de travail des gestionnaires », conclut Chantal Marchand.

Rappelons que les gestionnaires organisent les soins et les services pour répondre aux besoins de la population. Depuis le début de la pandémie, ils s'assurent que les soins et les services sont accessibles. Ils sont sur le terrain avec le personnel et en plus des tâches habituelles, ils doivent réorganiser le réseau et gérer le délestage des activités. Ils sont également responsables des cliniques de dépistage et de vaccinations dans le contexte de la pandémie. Les gestionnaires exercent un rôle essentiel dans le réseau de la santé et des services sociaux, et ils souhaitent être reconnus pour le travail qu'ils font.

À propos de l'AGESSS

L'AGESSS représente, fait la promotion et défend les intérêts et les droits des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Avec près de 7 000 membres actifs et plus de 1 000 membres retraités, l'AGESSS est l'association de gestionnaires la plus importante au Québec. Créée en 1970, elle contribue au développement ainsi qu'au déploiement des meilleures pratiques en gestion.

