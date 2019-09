Deux pistes cyclables sécuritaires et quatre-saisons seront implantées sur les rues Prieur et Sauriol

En présence de Nathalie Goulet et de Jérôme Normand, respectivement élu(e) des districts Ahuntsic et Sault-au-Récollet, ainsi que des représentant(e)s des organismes Ahuncycle et Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC), la mairesse a présenté le tracé de ces deux pistes cyclables bidirectionnelles totalisant 7,5 km.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que nous annonçons aujourd'hui ce projet issu d'une mobilisation citoyenne de longue haleine et sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois. Ces deux pistes cyclables seront sécuritaires, balisées et déneigées. En plus d'offrir à la population une nouvelle option en matière de mobilité, ces liens cyclables favoriseront l'accès aux écoles, aux parcs et aux commerces locaux de l'arrondissement, en plus de relier plusieurs quartiers au centre-ville, par le biais du futur Réseau Express Vélo », a déclaré Émilie Thuillier.

Balisées et munies d'une zone de dégagement, les pistes cyclables des rues Prieur et Sauriol permettront aux cyclistes de tous les âges d'accéder directement, durant toute l'année, à huit écoles primaires, deux écoles secondaires, sept parcs (dont les parcs Ahuntsic, Saint-Paul-de-la-Croix et des Hirondelles) ainsi qu'à la Maison de la culture et à la bibliothèque Ahuntsic. Ces pistes faciliteront aussi l'accès cyclable aux commerces locaux, notamment ceux de la Promenade Fleury, de Fleury Ouest et de la rue Lajeunesse. Ces nouveaux tronçons cyclables seront de plus reliés au futur Réseau Express Vélo (REV) sur les rues Berri et Lajeunesse et ils connecteront ainsi plusieurs quartiers de l'arrondissement au centre-ville de Montréal par des axes cyclables sécuritaires et efficaces.

SOURCE Ville de Montreal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Renseignements: Michèle Blais, Chargée de communication , Division des relations avec les citoyens, communication et développement durable, Tél. : 514 206-5424 ou 514 793-1119

Related Links

www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville