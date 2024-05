Deux nouvelles ententes de principe : des avancées majeures pour le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal

MONTRÉAL, le 17 mai 2024 /CNW/ - Grosse semaine pour le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Le Syndicat est fier d'annoncer que deux ententes de principe ont été entérinées par les assemblées générales. Ces nouveaux contrats offrent des avancées significatives pour l'amélioration des conditions de travail de ses membres. La première entente, d'une durée de sept ans, a été ratifiée à Sainte-Anne-de-Bellevue avec un appui de 79 %, et la seconde à Ville Mont-Royal, d'une durée de cinq ans, avec une approbation de 78 %.

« Ces deux ententes offrent une rémunération globale bien au-delà de l'augmentation du coût de la vie, ce qui constitue une victoire pour nos membres », a déclaré Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301). « Je tiens à remercier toutes les équipes de négociation pour leur dévouement et leur travail acharné, ainsi que l'ensemble des membres pour leur soutien continu. Fortement mobilisés, ses deux groupes étaient prêts à se battre jusqu'au bout pour obtenir des conditions de travail justes et raisonnables et c'est ce qu'ils ont obtenu » d'ajouter M. Lauzon.

La convention collective des membres de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue était échue depuis le 30 novembre 2021, tandis que celle des membres de Ville Mont-Royal depuis le 31 décembre 2021, faisant l'objet de longues négociations qui ont toutefois porté leurs fruits.

