Deux nouveaux règlements dans l'hôtellerie : la CSN souhaite un effet d'entraînement aux tables de négociation

MONTRÉAL, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - Deux nouvelles ententes ont été entérinées mardi soir par des syndicats de l'hôtellerie affiliés à la CSN, laissant envisager une accélération des pourparlers et un règlement à venir dans d'autres hôtels du Québec, dans le cadre de la négociation coordonnée des syndicats de l'hôtellerie CSN, qui regroupent plus de 2 500 professionnel-les du secteur.

Les syndiqué-es des hôtels Comfort Inn de Dorval et de Pointe-Claire ont donc adopté en assemblée générale les termes d'une nouvelle entente. Ce règlement est basé sur celui intervenu la semaine dernière aux Suites Faubourg St-Laurent et prévoit notamment une progression salariale de 8 % sur quatre ans (1,5 %, 2 %, 2 % et 2,5 %), ainsi qu'une bonification du régime d'assurance et des clauses de protection du lien d'emploi.

« Ce sont des ententes satisfaisantes, car elles permettent de converser de bonnes conditions de travail dans un secteur marqué par une pénurie de main-d'œuvre, signale le trésorier et responsable du secteur Tourisme de la Fédération du commerce (FC - CSN), Michel Valiquette. Elles répondent à nos grands objectifs de départ : ne pas accepter de reculs et protéger le lien d'emploi. En ce sens, nous devons saluer l'ouverture des dirigeants des deux hôtels, qui ont saisi la pertinence de nos revendications dans le contexte difficile que nous vivons. Espérons maintenant que d'autres hôteliers, qui montrent encore peu d'empressement à régler, comprendront la nécessité de faire tout le nécessaire afin de conserver l'expertise ».

Le dirigeant syndical estime que l'absence de règlements à d'autres tables pourrait entraîner une intensification des moyens de pression un peu partout au Québec au cours des jours et des semaines à venir.

À propos de la négociation coordonnée de l'hôtellerie



Les 26 syndicats participants affiliés à la CSN ont chacun le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs l'ensemble de leurs conditions de travail, mais sont liés par une série de demandes communes.

SOURCE CSN

Renseignements: Pierre-Luc Bilodeau, communications CSN, 514 912-6705

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/