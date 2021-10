Deux nouveaux ponts intégrant le verre récupéré de l'équivalent de 70 000 bouteilles de vin : la recherche et l'innovation récompensées à l'international

« Ce sont les premiers ponts au monde construits avec du béton dans lequel de la poudre de verre recyclé finement broyé a été intégrée. Ce projet a été rendu possible grâce à 17 ans de recherche à la Chaire SAQ de l'Université de Sherbrooke et en étroite collaboration avec la Ville de Montréal », a déclaré Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif et responsable des infrastructures à la Ville de Montréal.

« Nous sommes fiers, à la SAQ, qu'un peu de nous se retrouve dans ces ponts. Cette reconnaissance est le fruit d'une collaboration avec la Chaire SAQ. Le prestigieux prix de l'American Concrete Institute remporté par la Ville de Montréal vient non seulement mettre le génie québécois en lumière, mais également confirmer la pertinence des partenariats durables en recherche. Alors que la mise en place de la consigne élargie dans les prochains mois nous permettra d'obtenir du verre d'une grande qualité, l'utilisation de la poudre de verre dans les infrastructures est une façon innovante de valoriser la matière qui s'inscrit parfaitement dans notre volonté d'encourager l'économie circulaire », a ajouté Marie-Hélène Lagacé, vice-présidente, Affaires publiques, Communications et Responsabilité sociétale à la SAQ.

« L'industrie du ciment et du béton à travers le monde vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Comme l'une des solutions préconisées est l'utilisation de nouveaux ajouts cimentaires, un tel projet de collaboration entre les milieux universitaire, industriel et des propriétaires d'ouvrages démontre que tout est possible quand la volonté est là », a affirmé Arezki Tagnit-Hamou, professeur à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire SAQ de valorisation du verre dans les matériaux.

40 TONNES DE CO2 EN MOINS

La construction des ponts Darwin a permis de donner une seconde vie à l'équivalent de quelque 70 000 bouteilles de vin, en plus d'engendrer une économie de 40 000 kg de ciment. La production de ciment étant une source d'émission de gaz à effet de serre, ce sont donc environ 40 tonnes de CO2 qui ne se sont pas retrouvées dans l'atmosphère grâce à cette méthode innovante de construction.

L'utilisation de la poudre de verre en remplacement du ciment dans le béton permet par ailleurs d'accroître la durabilité et la résistance du béton. Les ponts seront instrumentés et suivis de près par l'Université de Sherbrooke et la Ville de Montréal afin d'évaluer la performance du béton dans les années à venir.

L'utilisation de poudre de verre en remplacement du ciment dans la production de béton est officiellement reconnue par la norme américaine ASTM C1866 depuis avril 2020. Au Canada, la poudre de verre a été normalisée en décembre 2018 dans la norme CSA A3000.

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ENVISION

Avec ces premiers ponts routiers conçus par les ingénieurs de la Ville de Montréal depuis 50 ans, la Ville vise par ailleurs à obtenir la certification environnementale Envision grâce à l'intégration de la poudre de verre et l'utilisation de barres d'armature en acier inoxydable visant à prolonger la durabilité des ponts jusqu'à 125 ans. Le projet deviendra ainsi la deuxième réalisation de pont au Canada à obtenir cette prestigieuse certification après le pont Samuel-De Champlain.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

