Deux nouveaux membres s'ajoutent à la famille de la Fondation québécoise du cancer

MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation québécoise du cancer est heureuse d'accueillir deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration : Mme Julie Chamard, D.Ps. et M. Loth Siemeni, CRHA, Msc, DESS.

Julie Chamard , D.Ps.

Depuis plus de 15 ans, Julie Chamard accompagne des gestionnaires de tout niveau hiérarchique à capitaliser sur l'humain pour répondre aux objectifs de l'organisation. Ses principaux champs d'expertise ont trait à la stratégie, à la performance organisationnelle et à la gestion du changement. En plus de son profil de consultante en management, Julie Chamard possède également quelques années d'expériences cliniques auprès de clientèles variées faisant face à des enjeux de santé mentale.

« C'est avec beaucoup d'humilité, d'enthousiasme et d'ouverture que je souhaite contribuer à la mission de la Fondation. Pour moi, c'est une belle opportunité d'apprentissage et un moyen concret d'aider les Québécois atteints de cancer » a déclaré Julie Chamard, docteure en psychologie du travail et membre de l'Ordre des psychologues du Québec.

Par son niveau d'engagement et la complémentarité de ses expertises, Julie Chamard se veut une excellente alliée pour la Fondation québécoise du cancer.

« Je suis convaincu que le bagage académique et professionnel de Julie Chamard apportera une perspective intéressante au sein du conseil. Nous avons été conquis aussi bien par son approche créative et connectée à la réalité stratégique de notre organisme, que par son niveau d'engagement envers différentes causes, particulièrement dans le domaine de la santé » s'est exprimé Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

Loth Siemeni, CRHA, Msc, DESS

Loth Siemeni est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (CRHA) et cumule plusieurs années d'expériences en développement organisationnel, notamment dans le domaine de la santé.

« Ma famille a été grandement éprouvée par le cancer. Aujourd'hui, je mets tous mes efforts en œuvre afin de venir en aide aux personnes affectées par cette maladie. En intégrant le conseil d'administration de la Fondation québécoise du cancer, je compte appuyer plus concrètement cette cause » a partagé Loth Siemeni, Coordonnateur Employeurs à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Loth Siemeni est une personne engagée, particulièrement sensible aux questions de solidarité, de responsabilité sociale et aux enjeux éthiques.

Comme président du conseil d'administration d'une caisse locale de Banque coopérative en France, il a traduit concrètement son engagement, notamment dans le domaine de la santé et des services sociaux, en consacrant le thème d'une assemblée générale de sociétaires, aux soins palliatifs et au soutien apporté aux malades, à leurs proches aidants et à leur famille.

« C'est un privilège de pouvoir compter sur l'engagement de Loth Siemeni. Ses différentes expertises et son vécu avec des personnes touchées par un cancer nous permettront d'encore mieux répondre aux besoins concrets des personnes que nous appuyons quotidiennement » a déclaré Michel L. Lesage, président du conseil d'administration de la Fondation québécoise du cancer.

Toute l'équipe de la Fondation se joint au président du conseil et au directeur général pour souhaiter la bienvenue à Julie et Loth!

Les membres du conseil d'administration soutiennent de différentes façons la cause et mettent à profit leur réseau afin de faire rayonner la Fondation québécoise du cancer à travers le Québec. Tous les administrateurs de la Fondation québécoise du cancer assument leurs responsabilités de façon bénévole. Aucune rémunération, que ce soit sous forme de jetons de présence ou autrement, ne leur est consentie.

Découvrez la liste des membres qui siègent sur le conseil d'administration de la Fondation québécoise du cancer

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

