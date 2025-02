Deux mois de lock-out chez Béton Provincial

QUÉBEC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - En lock-out depuis deux mois, les 50 travailleurs de Béton Provincial des sites de LaSalle et de Longueuil manifesteront aujourd'hui devant le siège social de la compagnie, à Québec, afin de dénoncer l'attitude de leur employeur dans ce conflit qui s'enlise.

Juste avant Noël, les salariés avaient été mis en lock-out par leur employeur, les privant ainsi des prestations d'assurance-chômage auxquelles ils auraient normalement eu droit au cours de l'hiver.

« L'objectif de Béton Provincial est très clair : niveler par le bas les conditions de travail de tous ses employés, peu importe le site où ils travaillent », soutient le président du syndicat, Gilles Marleau. « L'employeur nous propose tout bonnement d'abolir notre régime de retraite, de mettre fin à notre assurance collective et de geler nos salaires pendant quatre ans. Pour nous, de tels reculs sont inacceptables. »

Quatre ans de gel salarial

Les employés de Béton Provincial demandent une augmentation de 18 % sur quatre ans et le statu quo en matière d'assurance collective et de régime de retraite.

Le 7 novembre dernier, Béton Provincial, propriété de l'homme d'affaires André Bélanger, déposait une offre financière au syndicat : gel salarial jusqu'en 2027, puis 2 % d'augmentation annuelle en 2028 et 2029. L'employeur exigeait aussi la fin de sa contribution au régime de retraite, correspondant à 5,5 % du salaire gagné, pour la remplacer par une « prime » de 0,50 $ l'heure travaillée. Béton Provincial demandait également l'arrêt du régime d'assurance actuel afin de le remplacer par un nouveau régime modulable, dorénavant payé par les employés.

« Si Béton Provincial pense pouvoir casser ses travailleurs, c'est très mal nous connaître », prévient la présidente de la CSN, Caroline Senneville. « Ce n'est pas vrai qu'on va laisser André Bélanger faire main basse sur le secteur du béton en nivelant par le bas les conditions de travail des employés. »

« En ciblant les salaires, le régime de retraite et l'assurance collective, Béton Provincial veut s'attaquer au cœur de la rémunération des employés, alors que l'inflation des dernières années a été très dure pour les travailleurs », déplore le vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière, Dominic Tourigny.

À propos

Autrefois propriété de Demix Béton, les usines de Longueuil et de LaSalle ont été rachetées en avril 2024 par Béton Provincial, acteur de premier plan de l'industrie au Québec. Le Syndicat des travailleurs de Demix (LaSalle-Longueuil)-CSN représente les 50 chauffeurs, mécaniciens et hommes de cour de ces deux sites.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

