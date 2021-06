Deux millions de dollars amassés pour le Défi têtes rasées Leucan depuis le début de l'année

« Le montant de mi-parcours de l'édition 2021 dévoilé aujourd'hui est l'un des meilleurs qu'a connu le Défi têtes rasées Leucan, malgré le fait que le Québec était largement confiné pendant les six derniers mois à cause de la pandémie. On est vraiment en bonne voie de surpasser notre objectif pour l'année », mentionne Julie Veilleux, directrice des communications, Leucan.

L'argent amassé dans le cadre du Défi têtes rasées Leucan permettra à l'Association d'investir dans la recherche clinique pour améliorer les traitements que reçoivent les enfants, en plus d'accompagner les survivants. « Même si le taux de survie des enfants qui reçoivent un diagnostic de cancer est maintenant de 82 %, plus de 70 % d'entre eux développeront des séquelles. Plus la recherche progresse, plus les survivants sont nombreux. Pour Leucan, l'accompagnement des survivants demeure une priorité », ajoute Julie Veilleux.

Leucan honore les participants du Défi têtes rasées Leucan

Plus tôt aujourd'hui, Leucan a célébré les participants qui ont posé le geste de solidarité le plus puissant envers les enfants atteints de cancer, dans le cadre du Grand rassemblement virtuel du Défi têtes rasées Leucan. L'événement a été animé par Alex Lapointe, humoriste, comédien, animateur et YouTuber. Marie-Mai, marraine de Leucan, ainsi que Dominic Paquet, porte-parole du Défi depuis 10 ans, ont également participé à l'événement.

Il est toujours possible de s'inscrire au Défi têtes rasées Leucan à n'importe quel moment dans l'année en cliquant ici.

Leucan tient à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l'événement pour une 6e année et de Mia, qui a créé pour une 7e année les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan, un bijou vendu au profit de l'Association.

À propos du Défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Proxim

Proxim est un regroupement de plus de 300 pharmaciens-propriétaires indépendants. Avec des pharmacies partout au Québec, les pharmaciens-propriétaires affiliés à Proxim sont des professionnels de la santé de premier plan dans leur communauté. Leur priorité est l'accompagnement spécialisé et sur mesure de leurs patients pour une meilleure santé.

