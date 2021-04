MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du dévoilement du budget fédéral, l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, reconnaît l'importance stratégique du secteur aérospatial dans l'économie du pays en octroyant 2 milliards de dollars pour accompagner l'industrie dans sa relance.

Une enveloppe financière dédiée à l'industrie aérospatiale pour lui permettre de soutenir sa sortie de crise et de renouer avec la croissance.

Le gouvernement fédéral accordera une enveloppe de 1,75 milliard de dollars sur 7 ans par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation. Créé pour stimuler le progrès, ce Fonds agit comme un levier indispensable pour permettre aux entreprises aérospatiales canadiennes de rester dans la course mondiale vers la mobilité durable.

Le gouvernement complète ce soutien en accordant un montant de 250 millions de dollars sur trois ans, aux organismes de développement régional pour qu'ils mettent en œuvre une initiative de relance régionale de l'aérospatiale. L'objectif de cette mesure est d'encourager les petites et moyennes entreprises à améliorer la productivité, à renforcer les capacités de commercialisation et à améliorer les performances énergétiques de leurs activités et leurs produits.

Par ailleurs, en prolongeant le programme de Subvention salariale d'urgence du Canada jusqu'au mois de septembre, le gouvernement vient donner un répit additionnel aux entreprises du secteur, nécessaire pour maintenir les talents à l'emploi et prévenir l'effritement de l'écosystème.

Des mesures stimulantes pour encourager le virage vert de l'industrie

En réponse à la plus grande crise ayant frappé le secteur, l'industrie aérospatiale profitera du momentum de la relance pour renforcer son engagement à réduire ses émissions de gaz à effets de serre. En investissant massivement de la sorte, le gouvernement encourage l'industrie à accélérer son virage vers la décarbonisation. En effet, à travers des mesures comme celles de l'accélérateur net zéro, le gouvernement fédéral entend notamment réduire de 50% « le taux d'imposition général des sociétés et des petites entreprises qui fabriquent des technologies à zéro émission ».

« En proposant ce budget, le gouvernement fédéral envoie un signal fort au secteur aérospatial. Il témoigne aussi de sa volonté de travailler de pair avec le gouvernement provincial pour proposer à l'industrie, une vision harmonisée, tournée vers une relance verte et des solutions concrètes, adaptées aux besoins du secteur. Grâce à ces mesures, nous serons en mesure de faire de l'industrie aérospatiale, l'un des piliers de la relance économique du Canada et l'un des chefs de file de la mobilité durable de demain. » a déclaré Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

