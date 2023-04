DEUX FINISSANT.E.S POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI

RIMOUSKI, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski (CMR) est fier d'annoncer que deux de ses étudiant.e.s feront leur examen terminal cette année. Les récitals Soir de première, permettant aux étudiant.e.s de présenter leur programme d'examen aux mélomanes de la région, seront donc de retour dès cette semaine au CMR. Rosalie Thériault, étudiante en violon, présentera son programme ce jeudi 6 avril et Sébastien Bachand, contrebassiste, sera quant à lui en prestation la semaine suivante, le jeudi 13 avril.

Sébastien Bachand et Rosalie Thériault du CMR (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Rimouski)

Ces récitals constituent une excellente opportunité pour les étudiant.e.s de se préparer aux examens terminaux qui auront lieu également dans les prochaines semaines. Présentés au Conservatoire de musique de Montréal, devant public et jury, les examens terminaux sont une étape cruciale du cheminement pédagogique des étudiant.e.s du Conservatoire, car ils concluent un cycle universitaire. En effet, ils viennent couronner les milliers d'heures de répétition, de recherche personnelle et de travail inspiré réalisées au cours de nombreuses années de formation musicale.

Le jury, composé de professeurs du Conservatoire et de musiciens professionnels issus du Québec et de l'étranger, déterminera si la prestation de chaque étudiant.e atteint les objectifs de leur programme respectif et, par le fait même, l'obtention de leur diplôme du Conservatoire. Les examens et les délibérations auront lieu tout le mois d'avril.

Soir de première : Rosalie Thériault, violoniste

6 avril 2023 à 19 h à la salle Bouchard-Morisset du CMR

Billets au coût de 10 $ disponibles en ligne

Soir de première : Sébastien Bachand, contrebassiste

13 avril 2023 à 19 h à la salle Bouchard-Morisset du CMR

Billets au coût de 10 $ disponibles en ligne

Examen terminal : Rosalie Thériault, violoniste

18 avril 2023 à 14 h 15 au Conservatoire de musique de Montréal

Professeure : Élise Lavoie

Au piano : Jérémie Pelletier

Examen terminal : Sébastien Bachand, contrebassiste

24 avril 2023 à 14 h 30 au Conservatoire de musique de Montréal

Professeure : Annie Vanasse

Au piano : Maurice Laforest

À propos du Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

