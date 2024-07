Deux finalistes dans la région de Chaudière-Appalaches au concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence!

SAINTE-MARIE, QC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que deux entrepreneures agricoles se sont démarquées au concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence! dans la région. Elles ont été sélectionnées parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de leur profil d'entrepreneure, de leurs réalisations et de leurs compétences de gestionnaires.

Il s'agit de mesdames :

Lauriane Bordes , de l'entreprise Microferme des Petits Pouceux S.E.N.C., Sainte-Hénédine.

, de l'entreprise Microferme des Petits Pouceux S.E.N.C., Sainte-Hénédine. Sarah Poulin , de la Ferme J. P. Poulin & Fils inc., Saint-Georges .

Citation

« Nous sommes heureux de participer au rayonnement de gens créatifs, dynamiques et talentueux de notre région. Félicitations à Lauriane Bordes et à Sarah Poulin. Ces entrepreneures d'excellence se sont démarquées par leur parcours impressionnant et inspirant. C'est grâce à leurs compétences comme gestionnaires et entrepreneures agricoles qu'elles peuvent aujourd'hui être fières d'avoir surmonté les défis rencontrés pour atteindre chacune de belles réussites pour leur entreprise. Chapeau à vous deux! »

M. Denis Bérubé, directeur régional à La Financière agricole du Québec

À propos des finalistes

Lauriane Bordes

Microferme des Petits Pouceux S.E.N.C., Sainte-Hénédine

« Nous aspirons à devenir une ferme de référence au Québec en matière d'agriculture biologique. »

Agronome de formation, c'est en 2018 que Lauriane décide de changer de voie et de travailler à temps plein à la Microferme des Petits Pouceux, en tant que boulangère et fleuriste. Elle est aussi responsable des communications, du développement de marché et de la stratégie marketing. L'entreprise produit plus d'une quarantaine de légumes et une grande variété de fleurs qui sont offerts en paniers selon une formule d'abonnement. Pour l'avenir, Lauriane et son équipe désirent poursuivre leurs activités vers un marketing responsable et l'intégration de nouveaux associés pour diversifier et transformer les productions de la ferme.

Sarah Poulin

Ferme J.P. Poulin & Fils inc., Saint-Georges

« Je suis une femme très persévérante, travaillante, positive et minutieuse. Je suis et j'ai toujours été une vraie passionnée des vaches et de l'agriculture. J'adore ce que je fais et j'aime transmettre ma passion. »

Dès son plus jeune âge, Sarah avait en tête de prendre la relève de la ferme laitière familiale. Un an seulement après sa diplomation en gestion et exploitation d'entreprise agricole, Sarah devient copropriétaire de la ferme familiale. Passionnée par la génétique, particulièrement celle de ses vaches, Sarah acquiert en 2023 le prestigieux titre de Maitre éleveur en plus de montrer son dynamisme dans le domaine agricole beauceron. Elle a de nombreux projets pour la ferme dont la construction de nouvelles infrastructures.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 20 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Des prix totalisant 13 000 $ seront remis : Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $. Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable. Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 19 éditions, ce concours a permis à plus de 460 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant plus de 210 000 $.

