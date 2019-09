Deux espaces publics réaménagés et verdis aux abords de l'UQAM

La phase 1 des travaux de mise en valeur des espaces verts aux abords de l'UQAM est complétée

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Ville-Marie et l'Université du Québec à Montréal (UQAM) sont heureux de présenter le réaménagement de la place Pasteur et de la cour du transept sud de l'église Saint-Jacques rouvertes depuis peu à la communauté de l'UQAM et à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais dans le cadre du programme Accès jardins, qui permet de rendre accessibles et conviviaux des espaces privés grâce à des partenariats avec leur propriétaire.

Initiés par l'Arrondissement et l'Université, ces travaux ont donné lieu à une transformation de la place Pasteur, située rue Saint-Denis, et de la cour du transept sud de l'église Saint-Jacques, près de la rue Sainte-Catherine face au pavillon Judith-Jasmin. Les deux espaces végétalisés améliorent grandement l'expérience des étudiants, des résidents, des visiteurs et des piétons.

Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal et de Ville-Marie, s'est déclarée « ravie du réaménagement de ces espaces en des lieux de détente où il fait bon vivre et étudier. La cour et la place sont de véritables petites oasis fréquentées par une multitude de personnes qui cohabitent au cœur du Quartier latin. J'ai déjà hâte que la population puisse profiter des autres espaces publics qui seront réaménagés dans le cadre du programme Accès jardins. »

À l'occasion de son 50e anniversaire, l'UQAM se réjouit de contribuer à embellir et à verdir la Ville grâce au réaménagement de ses places extérieures. Pour la rectrice de l'UQAM, madame Magda Fusaro : « Cette métamorphose de l'espace commun et des espaces verts, qui se poursuivra dans les années à venir, améliore non seulement la qualité de vie des étudiants et du personnel de l'Université, mais aussi de tous les citoyens qui fréquentent le Quartier Latin. Grâce à ce partenariat avec l'Arrondissement, nous sommes fiers de pouvoir offrir des lieux paisibles de verdure et de repos accessibles à tous en plein cœur de notre campus urbain. »

Un début prometteur

En juillet 2018, l'arrondissement de Ville-Marie entreprenait la phase 1 des travaux du programme Accès jardins avec le réaménagement de la place Pasteur et de la cour du transept sud, en plus des rues Sainte-Catherine Est et Saint-Denis. Les travaux incluaient la réfection de certaines infrastructures municipales, l'élargissement des trottoirs, l'ajout d'arbres et de mobilier, l'agrandissement des zones végétales, un accès amélioré pour les personnes à mobilité réduite et une mise en lumière des espaces qui augmentent le sentiment de sécurité et la convivialité des lieux. La place Pasteur est également dotée d'équipement technique pour animer le campus et le Quartier latin lors d'événements.

À terme, le programme conduira au réaménagement des rues Sanguinet, Savignac et Christin et de plusieurs autres espaces extérieurs du campus de l'UQAM. De nouveaux aménagements sont donc à venir dans la cour du pavillon J.-A.-DeSève, aux abords du clocher Saint-Jacques, des pavillons Judith-Jasmin, Hubert-Aquin et de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes. Une nouvelle place publique sera aussi créée au coin de la rue Christin.

« Matière à discours » : nouvelle installation éphémère créée par l'UQAM

Pour marquer le coup, la toute nouvelle cour du transept sud accueille « Matière à discours », une installation éphémère réalisée avec le soutien du Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) à l'occasion du 50e anniversaire de l'UQAM. L'œuvre est conçue par Marie-Sophie Bergeron, Sacha Buliard et Clara Seguy, trois finissantes du diplôme d'études supérieures (DESS) en design d'événements de l'École de design de l'UQAM.

Le programme Accès jardins

Le programme Accès jardins vise à rendre disponibles et accessibles de nouveaux lieux de détente et de loisirs, dans un secteur où les espaces publics sont souvent peu nombreux et où les terrains propices à la création de nouveaux parcs, espaces verts ou places publiques sont rares.

L'UQAM est la première institution à avoir conclu une entente avec la Ville pour rendre cinq places et jardins accessibles à la population pour une durée de 25 ans. Alors que l'arrondissement de Ville-Marie investit pour réaménager les lieux, l'UQAM s'engage de son côté à en assurer l'animation, l'entretien et la sécurité.

L'Université du Québec à Montréal

Fondée en avril 1969, l'UQAM fête cette année son 50e anniversaire. L'Université a toujours été reconnue pour son ouverture, son dynamisme et son originalité. Les caractéristiques propres de ses programmes et de ses activités de recherche sont ancrées dans les préoccupations sociales. Ses innovations en création ont contribué à bâtir sa réputation et son rayonnement est international. Située au cœur de Montréal, l'UQAM accueille près de 39 000 étudiantes et étudiants.

