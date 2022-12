Deux centres Amazon Logistics (AMZL) canadiens remportent le prix de la diversité, des relations interraciales et de l'inclusivité 2022 du Conseil municipal de London

TORONTO, le 23 déc. 2022 /CNW/ - La Ville de London (Ontario) a annoncé que deux postes de livraison Amazon Logistics (AMZL) ont reçu le prix de la diversité, des relations interraciales et de l'inclusivité 2022 du Conseil municipal de London (catégorie des grandes entreprises) en raison de leurs efforts à « favoriser une culture d'expériences inclusives et diversifiées à l'interne et soutenir la communauté dans son ensemble par le biais de campagnes de bénévolat, de dons et de sensibilisation aux collectes de fonds ».

Première rangée – De gauche à droite : Mina Nicholls, Zanab Zaheer, Rima Hassan, Jo Doyle-Macleod Dernière rangée – De gauche à droite : Wayne Aspinall, Angela Spehar, Iqra Malik, Chrystine Vandendriessche, Fadumo Abdirizak, Keyur Kalathiya, Ramon Barbieri (Groupe CNW/Amazon Canada) Première rangée – De gauche à droite : Iqra Malik, Josh Morgan (maire), Chrystine Vandendriessche, Fadumo Abdirizak Dernière rangée – De gauche à droite : Rima Hassan, Wayne Aspinall, Ramon Barbieri, Mina Nicholls, Angela Spehar, Zanab Zaheer, Jo Doyle-Macleod, Keyur Kalathiya (Groupe CNW/Amazon Canada)

Le prix rend hommage aux organisations qui contribuent aux initiatives permanentes de London en matière de diversité, de relations interraciales, d'inclusivité et de droits de la personne, et qui contribuent au rayonnement de la ville à titre de municipalité accueillante.

Cette récompense a été décernée aux deux installations en reconnaissance de leur engagement continu à souligner et célébrer des moments culturels, par exemple le Mois de l'histoire des Noirs, la Journée internationale des femmes, le Mois de la Terre, le Mois de la santé mentale, la Fierté, Caribana ou encore le Mois de la vérité et de la réconciliation, au moyen de manifestations diverses, de campagnes de sensibilisation et d'échanges de nourriture à l'occasion de périodes importantes comme Divali, Aïd el-Fitr et les Fêtes en décembre. En outre, depuis le lancement des postes de livraison en 2021, les employés locaux ont participé à des événements communautaires, comme des projets avec Habitat pour l'humanité et un grand nettoyage de la ville de London, et l'entreprise a fait des dons à la London Food Bank, au London Children's Hospital et à Youth Opportunities Unlimited. Toutes ces initiatives découlent de propositions du personnel.

« Nous sommes honorés de recevoir le prix de la diversité, des relations interraciales et de l'inclusivité de la Ville de London », a déclaré Wayne Aspinall, directeur régional principal d'AMZL. « Ce prix reconnaît la culture d'inclusion d'Amazon - véritable membre de la communauté de London -, qui commence dès l'étape de l'embauche et se poursuit chaque jour de travail. »

En raison de ses aspirations holistiques, Amazon Canada s'efforce de faire de la diversité, de l'équité et de l'inclusion la pierre angulaire de son action sur le lieu de travail et au sein des collectivités. Les employés peuvent célébrer leur diversité grâce aux 13 groupes d'affinité de l'entreprise, également appelés groupes de ressources pour les employés, notamment le Black Employee Network, Amazon Women in Engineering, Glamazon (destiné à la communauté LGBTQ2S+) et [email protected] Ces groupes d'affinité offrent du mentorat, défendent plusieurs causes et rendent hommage à des cultures diverses, ce qui permet de rassembler les employés d'Amazon indépendamment de leur secteur d'activité, dans le but d'innover au service des clients et de redonner aux communautés.

Pour en savoir davantage sur les engagements d'Amazon Canada en faveur, entre autres, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, consultez le Rapport d'impact 2022 d'Amazon Canada ici .

