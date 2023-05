En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

L'assurance Vie Manuvie avec participation facilite l'accès à Manuvie Vitalité pour les Canadiens ordinaires.

Les données révèlent que 68 % des Canadiens croient que les compagnies d'assurance devraient concentrer leurs efforts sur les mesures de santé préventives.

TORONTO, le 2 mai 2023 /CNW/ - Manuvie est devenue aujourd'hui le premier assureur vie au Canada à lancer une assurance vie entière qui récompense les personnes prenant des mesures pour améliorer leur santé. Ce nouveau produit répond à la demande croissante des consommateurs de prioriser les mesures de santé préventives. Manuvie a étendu son programme d'assurance comportementale de premier plan, Manuvie Vitalité, à sa gamme de produits de base, Vie Manuvie avec participation, ce qui permet aux Canadiens ordinaires d'avoir accès à Manuvie Vitalité qui les aide à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

« Nos dernières données* de consommation révèlent que 68 % des Canadiens croient que les compagnies d'assurance devraient concentrer leurs efforts sur les mesures de santé préventives, et que deux personnes sur trois veulent être récompensées pour leurs comportements sains, explique Paul Savage, chef, Assurance individuelle, Manuvie Canada. De nombreux Canadiens ont revu leurs priorités. Ils privilégient maintenant des aspects essentiels de leur vie comme la santé et la prospérité, et se tournent vers Manuvie pour faciliter leurs décisions et mieux vivre », ajoute-t-il.

La pandémie a eu une incidence importante sur la santé et le bien-être de la population et a incité près de la moitié (48 %) à prendre conscience de l'importance des soins de santé préventifs. Trois Canadiens sur cinq (61 %) ont déclaré avoir changé leur mode de vie d'une façon ou d'une autre en raison de la pandémie. Principalement, les gens mangent ou cuisinent des repas santé, marchent ou courent et améliorent leurs habitudes de sommeil, activités qu'ils ont mises en place ou augmentées depuis 2020.

Depuis le lancement du programme Manuvie Vitalité en 2016, la Société a aidé des dizaines de milliers de Canadiens à améliorer leur santé et leur mieux-être grâce à son programme de mieux-être de pointe. Ce programme fondé sur la science et la technologie fournit outils, ressources et formations, et récompense les mesures que les clients prennent au quotidien pour mener une vie meilleure, plus longue et plus saine.

Des données récentes montrent également que les conseillers du programme Manuvie Vitalité ont réussi à se distinguer de leurs pairs et parmi les titulaires d'assurance vie : la moitié des clients de Manuvie Vitalité ont indiqué que le programme les rend plus susceptibles de recommander leur conseiller.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez bénéficier du programme Manuvie Vitalité, visitez le site Manuvie.ca/Vitalite .

