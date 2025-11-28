TORONTO , le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le dimanche 30 novembre marquera le deuxième anniversaire du lancement de la Ligne d'aide en cas de crise de suicide 9-8-8, un service confidentiel gratuit offert en tout temps à toute personne envisageant le suicide ou s'inquiétant pour un proche au Canada.

Depuis son lancement en novembre 2023, le 9-8-8 a répondu à plus de 750 000 appels et textos permettant aux Canadiennes et des Canadiens vivant une crise de suicide de joindre des intervenants dûment formés qui sont là pour prêter l'oreille avec compassion et aider les usagers à demeurer en sécurité. Cela représente des centaines de milliers de conversations qui ont sauvé des vies, soit près de 18,5 millions de minutes de soutien personnalisé offert aux usages d'un océan à l'autre.

« Nous sommes fiers d'avoir pu venir en aide à des centaines de milliers de personnes de partout au Canada au cours des deux premières années d'existence du 9-8-8 », a déclaré la Dre Allison Crawford, médecin-cheffe du 9-8-8 et psychiatre à CAMH. « Notre mission consiste à continuer de joindre et d'aider quiconque est à risque de suicide. Nous souhaitons que chacune et chacun sachent que le 9-8-8 est là pour les aider lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

Ce à quoi une crise de suicide peut ressembler

Après deux ans d'existence, le 9-8-8 souhaite sensibiliser davantage le public à ce que vivent les personnes aux prises avec des pensées suicidaires, et encourager les gens à demander de l'aide, même s'ils ne sont pas certains que leurs pensées soient suicidaires ou non.

« Peu importe quand et où une crise survient, les Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre devraient savoir qu'ils peuvent toujours appeler ou envoyer un message au 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, a déclaré l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé. Depuis son lancement il y a deux ans, le 9-8-8 a facilité l'accès à un soutien essentiel, en permettant à toute personne de demander de l'aide, d'être écoutée et d'obtenir le soutien dont elle a besoin. L'aide n'est qu'à trois chiffres, au moment où cela compte le plus. »

« Le suicide est complexe et ce n'est pas toujours facile pour une personne d'évaluer et de décider si ses pensées et ses sentiments constituent un risque de suicide », a déclaré la Dre Crawford. « Si vous vous sentez souvent extrêmement seul.e ou isolé.e, si vous avez l'impression que votre situation est sans issue ou si vous vous sentez dépassé.e ou que votre vie est insupportable, sachez que vous pouvez toujours contacter le 9-8-8. Nous attendons votre appel ou votre texto pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos idées. »

Les usagers du 9-8-8 sont mis en contact avec un.e intervenant.e qui leur prête une oreille attentive et leur offre un soutien bienveillant sans porter de jugement. « Lorsque je réponds à un appel, je sais que la personne me fait confiance dans l'un des moments les plus difficiles de sa vie », affirme Katherine Maruya, une intervenante du 9-8-8 . « C'est un honneur de pouvoir aider les usagers à explorer leurs sentiments et à trouver un moyen d'assurer leur propre sécurité. »

Passer le mot

Un des principaux objectifs du 9-8-8, c'est que toutes les personnes résidant au Canada connaissent le 9-8-8 et gardent ce numéro à l'esprit, comme elles le font pour le 9-1-1 en cas d'urgence. Chacun et chacune peuvent contribuer à faire connaître le 9-8-8 et à s'assurer que les gens savent vers qui se tourner s'ils ont des préoccupations à propos du suicide :

Bon à savoir. Le 9-8-8 est disponible en tout temps pour quiconque au Canada envisage le suicide ou s'inquiète pour un proche.

À conserver. Sauvegardez le numéro 9-8-8 dans votre téléphone parce qu'on ne sait jamais quand vous ou un de vos proches pourriez en avoir besoin.

À partager. Parlez du 9-8-8 avec vos amis et avec les membres de votre famille et de votre collectivité.

Quelques faits

Chaque jour au Canada, 12 personnes en moyenne mettent fin à leur vie et plus de 200 font une tentative de suicide.

Au Canada, une personne sur neuf envisage le suicide au cours de sa vie.

Chaque suicide peut affecter jusqu'à 135 personnes.

Il importe de bien choisir ses mots. En effet, ils peuvent parfois être stigmatisants, même si on n'en a pas conscience. Renseignez-vous sur le langage sécuritaire en matière de suicide.

À propos de 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide

9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide est la ligne d'aide nationale à l'intention de toute personne au Canada qui songe au suicide ou qui craint pour la vie de quelqu'un de son entourage. Vous pouvez obtenir de l'aide par téléphone ou par textos en français et en anglais, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Des intervenants dûment formés répondent aux appels et aux textos adressés au 9 8 8. Ils sont répartis dans tout le pays et travaillent dans un réseau de 38 lignes de crise locales, provinciales, territoriales et nationales. Dirigé et coordonné par le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), le 9-8-8 est financé par le gouvernement du Canada.

