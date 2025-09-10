TORONTO, le 10 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide (le 10 septembre), l'équipe du 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide et ses partenaires de tout le Canada lancent la campagne Au cas où afin d'inciter tous les Canadiens à se souvenir du 9‑8‑8, pour eux-mêmes ou pour des proches, en cas de besoin.

Le 988 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide est un service gratuit, confidentiel et accessible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, destiné à toute personne ayant des pensées suicidaires. Mais le 988 n'est pas seulement destiné aux moments de crise, c'est aussi un numéro utile à connaître au cas où un•e proche pourrait avoir besoin d'aide.

« Ce numéro peut être utile en toutes circonstances, qu'on bavarde avec un ami en prenant un café, qu'on participe à un événement local ou qu'on consulte son téléphone en fin de journée, explique la Dre Allison Crawford, médecin-cheffe du 988 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide. Quand les gens ont le sentiment que le message les concerne, il y a de meilleures chances qu'ils s'en souviennent. Le 988 s'adresse à tous les gens qui vivent au Canada, qu'ils soient eux-mêmes en difficulté ou que des personnes de leur entourage le soient. ».

« Partout au Canada, des personnes de tous âges et de tous horizons peuvent être touchées par le suicide », a déclaré l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé. "C'est une priorité pour le gouvernement du Canada de soutenir la santé mentale et le bien-être, de même que de veiller à ce que les personnes en crise puissent obtenir de l'aide. Chaque fois que quelqu'un partage le numéro 9-8-8, il contribue à sensibiliser les canadiens et peut-être un jour faire une différence pour quelqu'un de son entourage. »

Pourquoi ce numéro est-il important?

En découvrant l'existence du 988, beaucoup de gens se disent que ce service « n'est pas pour eux », qu'il ne s'applique qu'à certaines personnes ou à certaines situations. Au cas où vise à changer cette façon de voir et à montrer que ce numéro est pertinent pour nous tous et qu'il importe de prendre ses responsabilités et de se préparer discrètement à venir en aide, en cas de besoin.

Personne n'est à l'abri d'une crise. En se souvenant du 9‑8‑8, on fait œuvre de prévention tant pour soi-même que pour ses proches et les gens de son entourage.

Bon à savoir. À retenir. À partager.

En cette Journée mondiale de prévention du suicide, en posant quelques simples gestes vous pourriez faire une énorme différence :

Bon à savoir - Parfois, le simple fait de savoir vers qui se tourner peut faire toute la différence. Le 988 est le numéro de la Ligne d'aide en cas de crise de suicide du Canada . Vous pouvez appeler ou envoyer un texto à tout moment et un•e intervenant•e qualifié•e vous répondra sans vous juger.

- Parfois, le simple fait de savoir vers qui se tourner peut faire toute la différence. Le 988 est le numéro de la Ligne d'aide en cas de crise de suicide du . Vous pouvez appeler ou envoyer un texto à tout moment et un•e intervenant•e qualifié•e vous répondra sans vous juger. À retenir - Ce numéro a le pouvoir de changer, voire de sauver une vie. Enregistrez-le dès maintenant dans votre téléphone afin de l'avoir à portée de main en cas d'urgence.

- Ce numéro a le pouvoir de changer, voire de sauver une vie. Enregistrez-le dès maintenant dans votre téléphone afin de l'avoir à portée de main en cas d'urgence. À partager - Quand une personne est en difficulté, ce n'est pas toujours évident pour son entourage. En faisant connaître le 9‑8‑8 autour de soi, on offre peut-être à une personne la bouée de sauvetage dont elle a besoin.

Quelques faits

Depuis son lancement en novembre 2023, le 9‑8‑8 a répondu à plus de 629 708 appels et textos.

appels et textos. Au Canada , chaque jour, 12 personnes en moyenne mettent fin à leur vie et plus de 200 font une tentative de suicide.

, chaque jour, 12 personnes en moyenne mettent fin à leur vie et plus de 200 font une tentative de suicide. Au Canada , une personne sur neuf envisage le suicide au cours de sa vie.

, une personne sur neuf envisage le suicide au cours de sa vie. Le suicide a des répercussions sur les proches. Des études ont montré qu'un suicide pouvait laisser dans l'affliction jusqu'à 135 personnes.

Il importe de bien choisir ses mots. En effet, ils peuvent parfois être stigmatisants, même si on n'en a pas conscience. Renseignez-vous sur le langage sécuritaire en matière de suicide.

À propos du 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide

9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide est la ligne d'aide nationale à l'intention de toute personne au Canada qui songe au suicide ou qui craint pour la vie de quelqu'un de son entourage. Vous pouvez obtenir de l'aide par téléphone ou par textos en français et en anglais, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Des intervenantes et intervenants formés répondent aux appels et aux textos adressés au 9‑8‑8. Les intervenants du 9‑8‑8 sont répartis dans tout le pays et travaillent dans un réseau de lignes de crise locales, provinciales, territoriales et nationales. Dirigé et coordonné par le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), le 9‑8‑8 est financé par le gouvernement du Canada.

SOURCE Centre de toxicomanie et de santé mentale

Personne-ressource pour les médias : Mahreen Dasoo, Conseillère principale en communications, 9‑8‑8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, [email protected]