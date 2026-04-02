OTTAWA, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - Alors que le déficit fédéral devrait atteindre 78 G$ en 2025-2026 et qu'il n'y a pas de plan clair de retour à l'équilibre budgétaire, les propriétaires de PME demandent au gouvernement de remettre de l'ordre dans ses finances à l'occasion de la prochaine Mise à jour économique du printemps. Les entrepreneurs ne devraient pas faire les frais des dépenses fédérales excessives, affirme la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dans son nouveau rapport.

Douze des treize derniers exercices du gouvernement fédéral ont été déficitaires, et sa dette a doublé entre les exercices 2012-2013 et 2024-2025, passant de 602,4 G$ à 1 266,5 G$. C'est l'équivalent de 30 407 $ par habitant.

« Le gouvernement traite les fonds publics comme une ressource illimitée qu'il peut utiliser sans aucune retenue ni conséquence. Les propriétaires de PME en ont assez de constater la dérive des dépenses fédérales, alors qu'on leur demande sans cesse d'encaisser les chocs sans broncher et d'absorber de nouveaux coûts. Cette situation ne peut plus durer », déclare Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

La dette a atteint un tel niveau que tout l'argent qui sera perçu avec la taxe sur les produits et services (TPS) au Canada ne suffira pas à couvrir les frais de la dette de 53,4 G$, ce qui est presque l'équivalent des budgets 2025-2026 combinés du Manitoba, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador.

De plus, les frais de la dette publique fédérale devraient atteindre 76,1 G$ en 2029-2030 en raison de l'augmentation des besoins de financement et de la hausse des taux d'intérêt. Ces frais équivaudront au montant qui aurait permis d'éliminer la TPS, les taxes sur l'énergie, les droits de douane à l'importation et d'autres taxes et droits d'accise en 2024-2025, tout en laissant un surplus de 4 G$.

« Notre économie est plombée par une dette colossale et des déficits persistants. Le gouvernement doit reprendre le contrôle de ses dépenses et améliorer l'environnement d'affaires. Nous en sommes arrivés à une situation où le nombre de fermetures d'entreprises dépasse celui de l'ouverture de nouvelles entreprises. Cela signifie que le Canada fait face à une pénurie d'entrepreneurs, et les décideurs doivent y porter une attention particulière. Le gouvernement doit adopter des politiques qui permettront d'inverser cette tendance », ajoute M. Guénette.

Solutions pour rétablir l'équilibre budgétaire fédéral

La majorité (92 %) des propriétaires de PME s'opposent à l'idée d'accroître les recettes en augmentant les taxes, les impôts et les frais, puisqu'ils sont déjà étouffés par des coûts fiscaux et réglementaires élevés.

La FCEI demande au gouvernement fédéral de prendre les mesures suivantes :

Adopter un plan clair de retour à l'équilibre budgétaire global, assorti d'indicateurs précis permettant de mesurer les progrès accomplis.

Adopter une cible budgétaire qui permettra vraiment de réduire le déficit et la dette, et pas seulement d'en stabiliser la croissance par rapport au PIB.

Instaurer des lois pour limiter les dépenses du gouvernement en dehors des situations de crise mondiale.

Réduire la taille et le coût de la fonction publique fédérale.

Éviter de mettre en place de nouveaux programmes sociaux ou d'élargir ceux qui existent déjà (p. ex. soins dentaires, assurance-médicaments).

Vendre des actifs qui appartiennent au gouvernement (p. ex. sociétés d'État, terrains, immeubles), quand c'est possible.

« La dette fédérale est énorme et aucune province ne semble se diriger vers une meilleure voie, compte tenu des déficits et des niveaux d'endettement records projetés dans les budgets. Il y a de quoi s'inquiéter. Il faut rétablir la responsabilité budgétaire et tracer une voie claire vers le retour à l'équilibre budgétaire. C'est la seule façon de sortir de cet endettement massif », conclut Juliette Nicolaÿ, analyste des politiques bilingue à la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei .ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]