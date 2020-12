« C'est une excellente nouvelle pour les dizaines de milliers de personnes vivant avec le diabète de type 2 en Colombie-Britannique et ayant des antécédents de maladie cardiaque ou d'AVC, ainsi que pour ceux ayant des problèmes de poids et de glycémie élevée malgré la prise de médicaments courants contre le diabète, comme la metformine, le glyburide, l'empagliflozine et l'insuline », a déclaré le D r Tom Elliot, directeur médical de BCDiabetes. « L'ajout du sémaglutide à la liste de médicaments de la Colombie-Britannique facilite beaucoup mon travail, car l'injection hebdomadaire est habituellement indolore, facile à apprendre et offre d'énormes avantages à mes patients. »

Ozempic® a été approuvé par Santé Canada en janvier 2018. Ozempic® a fait l'objet d'études approfondies dans le cadre du programme d'essais cliniques SUSTAIN, qui portait sur plus de 8 000 adultes atteints de diabète de type 21. Pour ce programme, Ozempic® a été évalué en association avec des agents antidiabétiques oraux et de l'insuline basale1.

« Le diabète de type 2 influe sur tous les aspects de la vie d'une personne, et une glycémie qui demeure élevée peut mettre sa vie en danger », affirme Vicky Chan, Vice-Présidente, Développement clinique, Affaires médicales et Réglementaires, Novo Nordisk Canada. « Nous sommes heureux de pouvoir continuer à soutenir le gouvernement de la Colombie-Britannique dans ses engagements continus à l'égard des soins des maladies chroniques, et à offrir aux Canadiens atteints de diabète de type 2 des options de traitement novatrices pour prendre en charge leur maladie. »

À propos d'Ozempic®

* OZEMPIC®, en une prise hebdomadaire, est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints de diabète sucré de type 2 afin d'améliorer la maîtrise de la glycémie, en association avec : • un régime alimentaire et l'exercice chez les patients à qui la metformine ne convient pas en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance. • la metformine, lorsque le régime alimentaire et l'exercice (en plus de la dose maximale tolérée de metformine) ne permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie. • la metformine et une sulfonylurée, lorsque le régime alimentaire et l'exercice (en plus d'une bithérapie composée de metformine et d'une sulfonylurée) ne permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie. • la metformine ou une sulfonylurée et un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (iSGLT2), lorsque le régime alimentaire et l'exercice (en plus de la metformine ou d'une sulfonylurée et d'un iSGLT2) ne permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie. • une insuline basale et la metformine, lorsque le régime alimentaire et l'exercice (en plus d'une insuline basale et de la metformine) ne permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie.

Ozempic® est un analogue du GLP-1 humain à prise hebdomadaire conçu pour imiter le métabolisme glucidique naturel en stimulant la sécrétion d'insuline et en supprimant la sécrétion de glucagon de manière glucodépendante1. Ozempic® est disponible sous forme de stylo prérempli, selon la dernière génération de dispositifs préremplis de Novo Nordisk. Ozempic® avait un profil bien toléré dans l'ensemble du programme d'essais cliniques SUSTAIN, les effets indésirables les plus courants étant généralement des troubles gastro-intestinaux légers à modérés, qui ont diminué avec le temps1.

Pour obtenir des renseignements sur Ozempic®, y compris des informations importantes sur l'innocuité, veuillez visiter caf.NovoNordisk.ca ou Ozempic.ca .

Mises en garde et effets indésirables courants d'Ozempic®

Les effets indésirables les plus fréquemment signalés au cours des essais cliniques étaient les troubles gastro-intestinaux, y compris les nausées, la diarrhée et les vomissements. En général, ces effets étaient d'intensité légère ou modérée. Veuillez consulter la monographie d'Ozempic® pour obtenir de plus amples renseignements.

Couverture d'Ozempic®

Ozempic® est disponible par l'intermédiaire de nombreux régimes d'assurance privés et est remboursable par le gouvernement dans le cadre de tous les régimes d'assurance-médicaments publics, sauf le Manitoba.

À propos du programme d'essais cliniques SUSTAIN

SUSTAIN est un programme d'essais cliniques mondial portant sur Ozempic® et comprenant des essais cliniques de phase IIIa et d'un essai sur les effets cardiovasculaires qui regroupent plus de 8 000 adultes atteints de diabète de type 21.

Ozempic® a démontré une maîtrise de la glycémie supérieure à celui d'autres traitements : sitagliptine (SUSTAIN 2), dulaglutide (SUSTAIN 7) et canagliflozine (SUSTAIN 8)1. L'essai SUSTAIN 7 comprenait 1 201 patients et a été mené pour comparer l'efficacité et l'innocuité d'Ozempic® 0,5 mg et 1 mg en une prise hebdomadaire par rapport au dulaglutide 0,75 mg et 1,5 mg en une prise hebdomadaire (SUSTAIN 7)1. L'efficacité et l'innocuité d'Ozempic® 1 mg en une prise hebdomadaire par rapport à un placebo administré en association avec un iSGLT2 ont été évaluées dans l'essai SUSTAIN 9 1.

L'innocuité cardiovasculaire d'Ozempic® a été démontrée dans l'essai SUSTAIN 6. Dans cet essai, on a observé une réduction de 26 % du risque cardiovasculaire chez les patients traités par Ozempic® et atteints de diabète de type 2 à risque cardiovasculaire élevé, peu importe leurs antécédents d'effets, leur sexe ou leur âge1.

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une importante société mondiale de soins de santé fondée en 1923, dont le siège social est au Danemark. Notre objectif est de favoriser le changement pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves comme l'obésité ainsi que les troubles sanguins et endocriniens rares. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, en fin de compte, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 43 500 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour en savoir plus, consultez novonordisk.ca , Twitter ou YouTube .

