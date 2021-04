Les acheteurs d'une première habitation prévoient de lorgner du côté des banlieues et des petites villes plutôt que des grands centres urbains

La plupart des premiers acheteurs veulent équilibrer les coûts d'accession à la propriété avec leurs objectifs d'épargne et leurs besoins en matière de style de vie

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW/ - Après plus d'un an de télétravail, les acheteurs d'une première maison cherchent plus d'espace, près de 50 pour cent des répondants indiquant qu'ils achèteront leur première propriété en banlieue, selon le dernier sondage de BMO sur le marché de l'habitation.

Mené par Pollara Strategic Insights, le sondage décrit les secteurs où les premiers acheteurs cherchent à effectuer leur premier achat et ce qui motive leur décision :

Banlieue : Un bon nombre de premiers acheteurs (47 pour cent) envisagent d'acheter leur première maison en banlieue. À l'échelle régionale, ce nombre est encore plus élevé chez les acheteurs de la Colombie-Britannique et de l' Ontario (53 pour cent dans chacune de ces provinces). Le principal attrait des banlieues est l'accessibilité (44 pour cent), mais les acheteurs préfèrent également la possibilité d'acheter une maison plus grande (41 pour cent) que ce qui pourrait être possible dans un grand centre urbain.

Plus d'un tiers (35 pour cent) des acheteurs d'une première maison se tournent vers les plus petites villes et les villes rurales, et l'accessibilité du prix et l'espace sont les principaux moteurs qui animent ces acheteurs (47 pour cent chacun). Grands centres urbains : Trente pour cent des premiers acheteurs ont indiqué qu'ils chercheraient dans un grand centre urbain. Chez ces premiers acheteurs, 27 pour cent se tournent vers Toronto , 15 pour cent vers Vancouver et 11 pour cent vers Montréal et Calgary . Pouvoir habiter à proximité du travail (49 pour cent) et ne pas vouloir quitter le secteur où ils vivent actuellement (49 pour cent) sont les principaux facteurs qui poussent les acheteurs d'une première propriété vers ces villes ou les y retiennent.

« Le télétravail devant se poursuivre sur le long terme, les acheteurs d'une première maison ont la possibilité de rechercher une maison qui n'est pas nécessairement à proximité de leur lieu de travail, a indiqué Hassan Pirnia, chef, Produits de crédit aux particuliers et de financement à l'habitation, BMO Banque de Montréal. Entre cette plus grande souplesse de travail et l'appréciation des prix dans certaines grandes villes, on s'attend à ce que la poussée vers les banlieues se poursuive. Indépendamment de l'endroit où se tournent les premiers acheteurs, il est important qu'ils comprennent bien leur budget et leur capacité financière. C'est pourquoi nous recommandons aux acheteurs de demander un prêt hypothécaire préétabli et de parler à un spécialiste, Prêts hypothécaires de leurs attentes en matière d'habitation. Ils profiteront ainsi d'une plus grande transparence au début de leur parcours d'achat d'une propriété. »

Équilibre habitation-style de vie

Le sondage a également révélé que les acheteurs d'une première maison cherchaient à maintenir leur épargne et leurs objectifs de style de vie après l'achat d'une propriété :

La grande majorité des répondants (92 pour cent) ont indiqué qu'en achetant leur première maison, ils veulent quand même avoir assez d'argent pour pouvoir profiter des choses qu'ils aiment, comme voyager et magasiner. Les premiers acheteurs cherchent également à maintenir leurs objectifs d'épargne, 90 pour cent souhaitant équilibrer les coûts mensuels de l'habitation avec la possibilité d'épargner régulièrement.

Par ailleurs, d'autres acheteurs d'une première maison sont prêts à délier les cordons de la bourse pour acheter leur première propriété. Soixante et un pour cent ont indiqué que l'achat d'une maison qu'ils voulaient était plus important que d'avoir de l'argent à consacrer à leur épargne à la fin du mois. Les acheteurs d'une première maison du Québec et des Prairies étaient les plus susceptibles de partager ce sentiment (66 pour cent et 67 pour cent, respectivement).

« Nous reconnaissons qu'il est important pour les acheteurs d'une première maison d'équilibrer l'accession à la propriété avec d'autres aspects de leur vie, et nous essayons de faire une différence, a ajouté M. Pirnia. Nous conseillons généralement aux acheteurs potentiels de ne pas consacrer plus de 30 pour cent de leur revenu mensuel au logement et nous continuons à chercher des moyens de contribuer à l'accessibilité, en particulier pour les acheteurs d'une première habitation, par exemple en leur offrant la possibilité d'obtenir une prime sur leur hypothèque. »

Pour plus de renseignements sur les options hypothécaires et les outils de calcul de la capacité financière, pour demander un prêt hypothécaire préétabli en ligne ou pour savoir comment obtenir jusqu'à 3 500 $ en prime avec un prêt hypothécaire, consultez : https://www.bmo.com/principal/particuliers/prets-hypothecaires/offres-speciales/.

Le sondage de BMO visant les acheteurs d'une maison a été mené en ligne par Pollara Strategic Insights entre le 1er et le 9 mars 2021 auprès d'un échantillon de 1 000 adultes canadiens prévoyant d'acheter une maison dans les 12 prochains mois. Parmi les répondants, 800 cherchaient à acheter leur première maison. La marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de 1 000 est de plus ou moins 3,1 pour cent, 19 fois sur 20.

