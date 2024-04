Desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord - Les consultations publiques débuteront en avril

QUÉBEC, le 4 avril 2024 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) désire informer les citoyens de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord que les consultations publiques dans le cadre de l'étude pour l'évaluation du service de la desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord seront réalisées au courant du mois d'avril et du mois de mai dans les différentes localités de la région desservie par le service.

La STQ encourage fortement la population de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord à participer aux consultations publiques dans leur localité respective. Une forte participation permettra d'avoir un portrait éclairant de la situation et aidera la STQ à répondre le mieux possible aux besoins actuels et futurs des résidents de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord en termes de désenclavement et de mobilité.

Les consultations publiques seront réalisées selon le calendrier suivant :

Du 15 au 19 avril 2024 Lundi 15 avril Port-Menier, à la salle des Chevaliers de Colomb Mardi 16 avril Havre St-Pierre, à la salle des Chevaliers de Colomb Mercredi 17 avril Natashquan, à la salle communautaire de l'Âge d'Or Jeudi 18 avril Kegaska, Salle de l'école Kegaska Du 29 avril au 2 mai 2024 Lundi 29 avril La Romaine, lieu à confirmer Unamen Shipu, lieu à confirmer Mardi 30 avril et Mercredi 1 mai Saint-Augustin, lieu à confirmer et Pakuashipi, lieu à confirmer Jeudi 2 mai Blanc-Sablon, lieu à confirmer Vendredi 3 mai Bonne Espérance, lieu à confirmer Du 13 au 17 mai 2024 Lundi 13 mai Harrington Harbour, lieu à confirmer Mardi 14 mai Chevery, lieu à confirmer Mercredi 15 mai Tête-à-la-Baleine, lieu à confirmer Jeudi 16 mai La Tabatière, lieu à confirmer Toutes les rencontres sont à 18h30 sauf La Romaine 17 h et Bonne Espérance 10 h

La STQ et son partenaire, la firme Groupe Mobilité Basse-Côte-Nord, confirmeront les lieux exacts des rencontres des semaines du 29 avril et du 13 mai lorsque les salles seront attribuées. Le calendrier détaillé est accessible sur le site de la STQ.

Rappelons que cette étude permettra à la STQ d'évaluer la desserte maritime, selon le modèle d'exploitation actuelle, d'analyser les besoins de ce service qui ont pu évoluer dans le temps et de soumettre des recommandations dans le but d'optimiser le service dans le futur pour les communautés desservies.

La firme Groupe Mobilité Basse-Côte-Nord a été mandatée pour la réalisation de cette étude. En plus d'avoir réalisé une enquête par sondage, elle consultera plusieurs parties prenantes et réalisera les consultations publiques dans la région.

À la suite de l'analyse des résultats de l'étude, la STQ pourra réaliser un appel d'offres pour le renouvellement du contrat d'exploitation de la desserte maritime.

Le service assuré d'ici le renouvellement

La STQ tient à rassurer la population que le service de la desserte maritime continuera d'être offert d'ici le renouvellement du contrat d'exploitation. La STQ et son partenaire actuel, Relais Nordik, travaillent sur un plan pour assurer la continuité des opérations au-delà de la fin du présent contrat.

SOURCE Société des traversiers du Québec

