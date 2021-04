Desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord - Amélioration de l'expérience client : les alertes par texto et courriel disponibles dès maintenant

QUÉBEC, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les citoyens de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord peuvent maintenant être informés rapidement et en tout temps des modifications de service à la desserte maritime de leur communauté grâce aux alertes courriel et texto de la Société des traversiers du Québec (STQ)!

En s'abonnant à ce service, les clients recevront automatiquement des alertes les avisant rapidement des perturbations de service en cours ou à venir, par exemple lorsque les conditions de navigation causent un retard par rapport à l'horaire prévu. Les alertes permettent donc à la clientèle d'obtenir les renseignements les plus récents sur l'état du service, directement sur leur téléphone ou leur ordinateur, sans avoir à se déplacer ou à les chercher soi-même.

En déployant son système d'alerte dans une desserte exclusivement offerte par un fournisseur externe pour la toute première fois, la STQ poursuit l'amélioration de l'expérience de ses clients pour l'ensemble de son réseau, une priorité qu'elle s'est donnée dans son nouveau plan stratégique.

Cette amélioration peut être mise en place grâce à la collaboration et la participation de Relais Nordik, opérateur de la desserte.

Rappelons que la saison 2021-2022 de la desserte maritime a commencé le lundi 5 avril dernier.

Abonnement en quelques secondes

L'abonnement au service d'alertes ne prend que quelques secondes. Après avoir accédé à leur espace client sur le site Internet de la STQ - ceux qui n'ont pas de compte peuvent s'en créer un en quelques minutes - les clients sont invités à se rendre dans la section « Mes alertes », puis à sélectionner la localité pour laquelle ils souhaitent recevoir les avis. Il suffit ensuite de choisir le mode de transmission désiré (courriel ou SMS) et la langue dans laquelle on souhaite les recevoir. Il est possible de choisir plusieurs localités.

À propos de la desserte de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord

La STQ est responsable du désenclavement l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord depuis 2009. La desserte maritime est réalisée par l'opérateur Relais Nordik et son navire le NM Bella Desgagnés .

. Le point de départ du navire est situé à Rimouski et les communautés suivantes sont visitées par le navire deux fois par semaine, pour un minimum de 40 semaines par années (lorsque les conditions de navigation le permettent) :

Sept-Îles



Port-Menier



Havre-Saint-Pierre



Natashquan



Kegaska



La Romaine



Harrington Harbour



Tête-à-la-Baleine



La Tabatière



Saint-Augustin



Blanc Sablon

Le service permet d'approvisionner la région de la Basse-Côte-Nord et l'Île d'Anticosti en denrées et marchandises de toute sorte, de même qu'aux résidents de se déplacer entre les communautés desservies.

Environ 20 000 tonnes métriques de marchandise sont transportées annuellement vers ou depuis ces régions par la desserte maritime.

