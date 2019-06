Desserte de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec - Le parcours 76 prend son envol

QUÉBEC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) est heureux d'annoncer que dès ce samedi 15 juin, les citoyens, voyageurs et travailleurs pourront désormais se rendre en tout temps à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec en transport en commun grâce à la mise en service du nouveau parcours 76.

Le nouveau parcours 76 reliera l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec aux gares d'autocars et de trains de Sainte-Foy. Le parcours desservira également le cœur de Sainte-Foy sur l'axe nord-sud. Il offrira ainsi une connexion sur les parcours à haute fréquence. Il circulera de 5 h à 23 h avec une fréquence aux 30 minutes toute la journée, 7 jours sur 7.

Ce nouveau lien répond à une demande récurrente des citoyens et voyageurs, de la communauté d'affaires de Québec, du secteur hôtelier et de représentants de l'industrie touristique.

« Le parcours 76 saura répondre aux besoins de déplacements de nos clients de ce secteur de l'agglomération, qu'ils soient travailleurs, visiteurs ou citoyens. En raison de sa fréquence, cette desserte se veut efficace, fiable et rapide. Par ailleurs, la desserte du parcours 80 entre l'aéroport et le centre-ville de Québec sera en vigueur à la rentrée en août 2019. Ces bonifications avaient été annoncées lors de l'adoption du Budget 2019 en décembre dernier », dit Rémy Normand, président du Réseau de transport de la Capitale.

Nouveau : distributrice automatique de titres de transport

Afin de complémenter cette nouvelle offre de services, la toute première distributrice de titres de transport préencodés du RTC sera installée près du bureau d'information de l'aérogare. Elle entrera en fonction dans les prochaines semaines et servira de point de vente pour accéder au service du RTC et distribuera des titres de transport de type 2 billets et 1 jour. En attendant sa mise en service, des agents du Service à la clientèle du RTC vendront ces titres sur place. Les tarifs réguliers s'appliquent. Les modes de paiement acceptés seront VISA, MasterCard, Flash Interac, Apple Pay et Android Pay.

Pour tous les renseignements à propos du parcours 76, visitez le rtcquebec.ca

À propos du RTC

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) transporte plus de 155 000 personnes différentes chaque mois dans l'agglomération de Québec. Il exploite un parc de près de 600 autobus, dont plusieurs sont hybrides et climatisés, qui circulent sur 134 parcours et desservent plus de 4 500 arrêts, dont 20 stations tempérées. Il emploie plus de 1 600 personnes dans ses deux centres d'exploitation et offre les horaires en temps réel sur tous ses parcours grâce à la gamme d'outils RTC Nomade temps réel. Des titres de transport répondant à tous les besoins sont offerts dans près de 170 points de vente répartis sur le territoire de l'agglomération de Québec.

SOURCE Réseau de transport de la Capitale (RTC)

Renseignements: Brigitte Lemay, Conseillère en relations publiques, Téléphone : 418 627-2351, poste 5160, Cellulaire : 418 953-0223, Courriel : brigitte.lemay@rtcquebec.ca

Related Links

www.rtcquebec.ca