Du concept à la réalité : le RTC retient les services de Siemens Mobilité Canada pour réaliser la mobilité intégrée

QUÉBEC, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) est heureux d'annoncer que l'entreprise Siemens Mobilité, dont l'expertise et la technologie s'étendent au Québec comme à l'international, a été sélectionnée au terme d'un appel d'offres pour développer une application mobile qui intégrera l'ensemble des services de transport de la communauté métropolitaine de Québec (CMQuébec), qu'ils soient publics, privés ou partagés.

Au terme de son déploiement complet, l'application mobile réunira notamment les services d'autobus offerts sur le territoire de la CMQuébec (RTC, Société de transport de Lévis, Transport collectif de La Jacques-Cartier, PLUmobile), le tramway, le transport adapté, le service de transport à la demande Flexibus et le service de vélo-partage à assistance électrique àVélo ainsi que les services d'autres partenaires tels que l'autopartage, les traversiers (Société des traversiers du Québec), les taxis, les stationnements privés et publics et les bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Grâce à cette nouvelle solution numérique, les citoyens pourront planifier, réserver et payer leurs déplacements à l'aide de ce seul outil. À terme, des forfaits de mobilité regroupant différents services seront également offerts dans l'application mobile. L'arrivée de ce guichet unique simplifiera et bonifiera l'expérience des usagers en leur permettant de choisir la meilleure option de transport, en fonction de leurs besoins, de leur réalité et de leurs préférences. Avec l'intégration de toutes ces fonctionnalités, l'ambition portée au projet en fait la toute première plateforme de mobilité régionale développée pour une société de transport en commun au Canada.

L'entreprise Siemens Mobilité, qui possède une vaste expertise en matière de transport et de solutions numériques, a été retenue pour développer l'application mobile. Les fonctionnalités et services inclus dans celle-ci seront déployés de manière progressive au cours des prochaines années, suivant le lancement d'une version bêta à l'automne 2025. Les caractéristiques de cette première itération ainsi que la séquence précise de déploiement de l'application seront définies au cours des prochains mois, en fonction des travaux avec Siemens Mobilité.

Capitale Mobilité, la société en commandite du RTC, prendra en charge la mise en place de l'application mobile et collaborera avec Siemens Mobilité pour son développement. Ce projet répond à l'objectif d'intégrer l'offre de transport en commun identifié dans le plan d'action de la Zone économique métropolitaine (ZEM) et est rendu possible grâce à un appui financier de 4,5 M$ accordé par le Secrétariat à la Capitale-Nationale ainsi qu'à une contribution de 3,6 M$ offerte par la Ville de Québec. Rappelons que le RTC a prévu un budget global de 14,28 M$ visant l'implantation d'un guichet unique pour l'ensemble de la communauté métropolitaine de Québec.

« Le gouvernement du Québec est très fier de s'associer au Réseau de transport de la Capitale et aux partenaires de la ZEM pour faciliter les déplacements. Je félicite tous les partenaires impliqués dans l'élaboration de cette nouvelle application, qui offrira une expérience unique grâce à son efficacité et sa simplicité d'utilisation. Il s'agit d'une solution bénéfique pour la qualité de vie de la population, pour la promotion des saines habitudes de vie et pour l'environnement », a déclaré Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'application mobile qui sera développée vise une véritable métamorphose de l'accès aux services de transport en offrant plus de simplicité, de facilité et de choix aux citoyens en leur permettant de se déplacer sans tracas, partout sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec. Nous sommes heureux d'entamer le travail de conception avec Siemens Mobilité et de jeter les bases de cette technologie qui nous permettra d'aller plus loin que jamais en matière de mobilité intégrée. Je tiens à remercier le Secrétariat à la Capitale-Nationale pour son soutien financier dans la réalisation de ce projet de mobilité d'envergure pour la région », a souligné Maude Mercier Larouche, présidente du RTC

« Capitale Mobilité travaille de concert avec plusieurs partenaires et organisations afin d'arrimer et d'intégrer les services de transport dans l'application mobile qui sera développée. Notre objectif ambitieux d'intégration des différentes solutions de transport repose sur un grand travail de collaboration : réunir au sein d'un guichet unique une offre diversifiée qui facilitera la planification des déplacements pour la population », a noté Michel de Mauraige, directeur général de Capitale Mobilité.

« Nous sommes fiers de soutenir le Réseau de transport de la Capitale dans l'établissement d'une nouvelle norme pour la mobilité urbaine à Québec. Ce projet transformateur redéfinira la manière dont les citoyens conçoivent et vivent leurs déplacements quotidiens. Il incarne la vision audacieuse du RTC et illustre l'engagement de Siemens Mobilité à proposer des solutions innovantes qui enrichissent l'expérience client. Grâce à sa flexibilité, cette technologie est conçue pour intégrer de nouveaux modes de mobilité à mesure que la ville continue de croître », a déclaré Yves Desjardins-Siciliano, président-directeur général de Siemens Mobilité Canada.

Évolution de la mobilité intégrée

Au cours des 10 dernières années, le RTC a mis en œuvre plusieurs initiatives pour diversifier les options de transport et favoriser la mobilité intégrée. Notons par exemple le lancement des applications mobiles Nomade temps réel et Nomade Paiement et le déploiement de nouveaux services de mobilité comme àVélo et Flexibus. Plusieurs ententes de collaboration avec différents partenaires ont aussi été conclues, dont une avec Communauto qui a permis d'intégrer le service d'autopartage dans les outils numériques du RTC et de créer des offres conjointes (Forfait mensuel Bus + FLEXauto).

