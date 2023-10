63 % des jeunes de 15 à 24 ans admettent avoir de faibles connaissances sur les produits financiers

MONTRÉAL, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Le Mois de la littératie financière arrive cette année sous le signe d'une grande incertitude économique, avec un début de récession, une inflation persistante et un ratio d'endettement toujours élevé. Nos plus récents sondages dessinent, d'autre part, un portrait inquiétant en ce qui trait au niveau de littératie financière de certains groupes de personnes. Alors que 70 % des membres de Desjardins à travers le pays considèrent que leurs connaissances financières sont bonnes, ce pourcentage diminue à 60 % pour les membres ayant entre 18 et 30 ans. En contrepartie, 90 % des jeunes répondants souhaitent pouvoir améliorer leurs connaissances et désirent accroître leur autonomie financière.

« La situation pour les jeunes est particulièrement difficile dans le contexte actuel. Ils vivent beaucoup de premières expériences financières dans un court laps de temps. Le Mois de la littératie financière est une belle occasion pour rappeler l'importance de l'accompagnement et de l'éducation pour leur permettre de mieux comprendre les répercussions de leurs choix. C'est la raison pour laquelle nous lançons Aléa : le jeu de prise de décision, une application ludique pour initier les jeunes aux décisions financières », affirme Isabelle Garon, première vice-présidente, Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président chez Desjardins.

Conçu pour les jeunes ayant entre 16 et 25 ans, le jeu éducatif Aléa s'ajoute à la boîte à outils que Desjardins met à la disposition de toutes les personnes souhaitant développer leur littératie financière. Le jeu de simulation de vie ludique axé sur les finances est disponible dès maintenant sur App Store et Google Play. Il propose un univers fictif où les joueurs ont l'occasion d'apprendre et d'acquérir, par l'expérimentation, des notions financières transférables dans leur propre vie. L'application est le fruit d'un partenariat avec le studio montréalais Jeux Borealys, qui a jumelé son expertise en conception et en développement de jeux vidéo à la crédibilité de Desjardins en matière d'éducation financière.

« Le lancement d'un outil comme Aléa est un bon exemple des efforts constants que fait Desjardins en ce qui concerne la recherche de nouvelles solutions éducatives adaptées aux besoins spécifiques de chacun. L'apprentissage par le jeu est une approche intéressante pour les jeunes, et nous travaillons toujours à développer les meilleures solutions personnalisées pour favoriser l'autonomie financière de nos membres et clients. » ajoute Isabelle Garon.

Les 10 ans de Mes finances, mes choixMD

Ce lancement, qui donne le ton au Mois de la littératie financière, coïncide avec un autre jalon important, soit le 10e anniversaire du programme Mes finances, mes choixMD une autre initiative de Desjardins en éducation financière. Lancé en 2013, ce programme comprend divers modules et plus de 400 formateurs accrédités. Il permet aux jeunes adultes de se familiariser à une variété de sujets liés à la saine gestion des finances comme le budget, le crédit, l'épargne, l'endettement, la consommation, les premiers emplois, la fiscalité, les assurances, l'investissement, la sécurité numérique et bien d'autres.

Mes finances, mes choixMD a connu un succès croissant au fil des ans. Le nombre total de participants depuis la mise sur pied du programme est de 540 200. Par ailleurs, on s'attend à ce qu'il y ait plus de 100 000 inscriptions en 2023. Le programme obtient un succès plus marqué dans la tranche d'âge de 16 et 17 ans qui représentent 61 % des participants. Mes finances, mes choixMD est une initiative phare de Desjardins en éducation financière rendue possible grâce à l'appui de 114 organisations communautaires et scolaires, dont 5 cégeps, présents à travers le Québec et en Ontario pour diffuser le programme auprès des jeunes.

L'autonomie financière est désormais incluse dans l'énoncé de mission du Mouvement Desjardins. Par l'accompagnement de ses membres et clients dans cette quête d'autonomie, Desjardins cultive l'une de ses valeurs fondatrices, liée étroitement à sa nature coopérative. Le jeu Aléa et le programme Mes finances, mes choixMD sont que deux exemples de l'engagement du Mouvement Desjardins, qui se manifeste à travers une multitude d'autres initiatives et programmes adaptés à des publics diversifiés : la Caisse scolaire; La Fabrique à projets; Maître de sa vie et de ses biens; le Fonds d'entraide Desjardins; le Microcrédit Desjardins aux entreprises ou Créavenir; ainsi qu'une boîte à outils financière; du contenu éducatif présenté sous forme de balado ou sur les médias sociaux; des webinaires pour les jeunes investisseurs et pour les nouveaux arrivants; les conférences de notre économiste en chef Jimmy Jean, etc.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 409,6 milliards de dollars au 30 juin 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]