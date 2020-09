Près de la moitié sont des fonds d'investissement responsable (IR) qui sont 100 % sans pétrolières ni pipeline

TORONTO, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, a non seulement ouvert la séance de la Bourse de Toronto (TSX) ce matin. Il a marqué le début d'une nouvelle ère pour les conseillers en placement inscrits auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (ci-après « OCRCVM »). En effet, Desjardins Société de placement (DSP), l'un des plus importants gestionnaires de fonds au Canada, offre maintenant 16 fonds communs de placement sur TSX NAVexMC, une plateforme visant à faciliter la vente des fonds de placement.

Conséquemment, DSP, le gestionnaire des Fonds Desjardins, devient le gestionnaire avec le plus important nombre de fonds communs sur cette plateforme, soit seize, dont sept fonds IR qui sont 100 % sans pétrolières ni pipeline.

« Il y a trente ans ce mois-ci, nous avons lancé notre premier fonds IR, le Fonds Desjardins Environnement, de souligner Guy Cormier. Depuis lors, nous n'avons cessé de développer des produits pour les investisseurs souhaitant obtenir un rendement tout en faisant la promotion du développement durable. »

Avec plus de 36 milliards d'actif sous gestion (au 30 juin 2020), Desjardins Société de placement gère le plus important portefeuille de fonds IR au Canada et sa présence sur TSX NAVex va permettre aux conseillers en placement inscrits auprès de l'OCRCVM de négocier plus efficacement des fonds communs en bloc.

« Nous sommes fiers d'accueillir Desjardins, un chef de file du secteur et partenaire de longue date des marchés canadiens, sur TSX NAVex, notre plateforme de centralisation des fonds communs de placement, a déclaré Kevin Sampson, président, Négociation d'actions, Groupe TMX. Le lancement de ces fonds sur TSX NAVex accroît sensiblement notre offre de produits et permet aux courtiers et aux conseillers de tirer parti des fonctionnalités uniques de la plateforme, notamment son processus d'opérations efficient et économique. Le monde de l'investissement poursuit son évolution et nous avons hâte de collaborer étroitement avec nos parties prenantes du secteur afin de renforcer et de rendre plus concurrentiels nos marchés pour l'avenir. »

À propos de TSX NAVex

TSX NAVex est une plateforme consacrée aux fonds communs de placement à l'intention des conseillers en placement dont les instructions d'ordres financiers sont exécutées par un courtier membre de l'OCRCVM. TSX NAVex offre la même exécution à la valeur liquidative de fin de journée que les conseillers attendent des fonds communs de placement, tout en profitant des avantages liés à la négociation en bloc et d'un modèle de tarification plus avantageux. La plateforme exploite les capacités opérationnelles de l'infrastructure d'acheminement des ordres sur les titres et de règlement des opérations de TMX, offrant ainsi un service continu aux courtiers connectés à la TSX.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Société de placement inc. (DSP)

Desjardins Société de placement, gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement au Canada, avec 34,1 milliards de dollars sous sa gestion. DSP offre un éventail élargi de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, par ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de portefeuille au monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Note légale

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

