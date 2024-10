MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détail ci-dessous, incluent le remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille et une modification aux stratégies de placement du Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales ainsi qu'une modification du taux annuel cible de distribution des parts de catégories T5, R5 et S5 du Portefeuille Diapason Revenu modéré et du taux annuel cible de distribution des parts de catégories T6, R6 et S6 du Portefeuille Diapason Revenu diversifié.

DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.

Changements au Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales

DSP annonce le remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille Addenda Capital inc. (« Addenda ») par Ninety One North America, Inc. (« Ninety One ») qui assumera la gestion des actifs en portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales.

DSP prévoit que le remplacement d'Addenda par Ninety One entrera en vigueur le ou vers le 3 décembre 2024.

Dans le cadre de ces changements, DSP a approuvé des modifications aux stratégies de placement du Fonds afin de mieux refléter la philosophie d'investissement de Ninety One à titre de sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds. L'objectif fondamental de placement et le niveau de risque du Fonds demeureront toutefois inchangés.

La stratégie de placement du Fonds sera modifiée afin de mieux refléter le nouveau mandat. Les principales caractéristiques de la stratégie sont les suivantes :

Une combinaison d'un processus de sélection systématique avec une recherche fondamentale afin d'identifier les entreprises qui, selon le sous-gestionnaire, représentent une opportunité d'investissement à long terme en considérant leur qualité, leur croissance et leur évaluation;

Un cadre de recherche exclusif qui comprend l'évaluation des enjeux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) matériels et l'évaluation de la stratégie climatique afin de sélectionner les entreprises qui ont les conditions préalables à la création de valeur durable à long terme;

Le sous-gestionnaire vise à maintenir un portefeuille avec un niveau de risque inférieur à l'indice de référence.

Changements au Portefeuille Diapason Revenu modéré et au Portefeuille Diapason Revenu diversifié

DSP annonce une augmentation du taux annuel cible de distribution des parts de catégories T5, R5 et S5 du Portefeuille Diapason Revenu modéré, qui passera à 6 %, et du taux annuel cible de distribution des parts de catégories T6, R6 et S6 du Portefeuille Diapason Revenu diversifié, qui passera à 7 %. Ces parts de catégories donnent droit à des distributions mensuelles composées d'un remboursement de capital non imposable et/ou d'un revenu net et, au mois de décembre, des distributions de gains en capital et tout revenu non distribué auparavant. L'augmentation du taux annuel cible sera en vigueur le 20 janvier 2025. Le nom des parts concernées sera modifié à cette date pour tenir compte du nouveau taux annuel cible de distribution.

Les changements susmentionnés seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. DSP se réserve le droit de suspendre ou de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre des changements décrits plus haut.

À propos de Ninety One North America, Inc.

Fondée en Afrique du Sud en 1991, Ninety One est un gestionnaire de portefeuille mondial qui a ses racines dans les marchés émergents. Son héritage et son approche apportent une perspective différente à la gestion active et l'investissement durable. Leur expertise en matière d'investissement couvre les actions, les titres à revenu fixe, la gestion multi-classes d'actifs et les alternatifs sur les marchés mondiaux, émergents et frontières.

À propos de Desjardins Société de placement Inc.

Desjardins Société de placement inc. (DSP), gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement avec 43,5 milliards de dollars sous sa gestion au 30 juin 2024. DSP offre un large éventail de fonds de placement et de fonds négociés en bourse aux investisseurs canadiens. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 444,3 milliards de dollars au 30 juin 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos ainsi que la marque SociéTerreMD sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

