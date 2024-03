MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à ses fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détail ci-dessous, consistent en des changements de nom de sa gamme des Fonds et Portefeuilles SociéTerreMD et de deux portefeuilles FNB Avisé ainsi qu'une révision des niveaux de risque de certains Fonds Desjardins.

DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.

Changement de nom des fonds et portefeuilles SociéTerre et de deux portefeuilles FNB Avisé

Le gestionnaire des Fonds Desjardins procédera au changement des noms en anglais des Fonds et Portefeuilles SociéTerre (SocieTerra) existants qui seront renommés en langue anglaise comme étant les « Sustainable Funds and Portfolios ». Ce changement n'affectera pas la version française des noms SociéTerre qui demeureront les Fonds et Portefeuilles SociéTerre.

De plus, le terme « Desjardins » sera ajouté aux noms des Portefeuilles SociéTerre et ce, autant pour les versions des noms en langue française qu'en langue anglaise.

Voici la liste des fonds et portefeuilles SociéTerre (SocieTerra) sujets à changement :

Nom actuel en anglais Nouveau nom en anglais Desjardins SocieTerra Short-Term Income Fund Desjardins Sustainable Short-Term Income Fund Desjardins SocieTerra Canadian Bond Fund Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund Desjardins SocieTerra Environmental Bond Fund Desjardins Sustainable Environmental Bond Fund Desjardins SocieTerra Global Managed Bond Fund Desjardins Sustainable Global Managed Bond Fund Desjardins SocieTerra Global Corporate Bond Fund Desjardins Sustainable Global Corporate Bond Fund Desjardins SocieTerra Global Bond Fund Desjardins Sustainable Global Bond Fund Desjardins SocieTerra Emerging Markets Bond Fund Desjardins Sustainable Emerging Markets Bond Fund Desjardins SocieTerra Global Balanced Fund Desjardins Sustainable Global Balanced Fund Desjardins SocieTerra Canadian Equity Income Fund Desjardins Sustainable Canadian Equity Income Fund Desjardins SocieTerra Canadian Equity Fund Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund Desjardins SocieTerra American Equity Fund Desjardins Sustainable American Equity Fund Desjardins SocieTerra American Small Cap Equity Fund Desjardins Sustainable American Small Cap Equity Fund Desjardins SocieTerra Low Volatility Global Equity Fund Desjardins Sustainable Low Volatility Global Equity Fund Desjardins SocieTerra International Equity Fund Desjardins Sustainable International Equity Fund Desjardins SocieTerra Global Dividend Fund Desjardins Sustainable Global Dividend Fund Desjardins SocieTerra Diversity Fund Desjardins Sustainable Diversity Fund Desjardins SocieTerra Global Opportunities Fund Desjardins Sustainable Global Opportunities Fund Desjardins SocieTerra Positive Change Fund Desjardins Sustainable Positive Change Fund Desjardins SocieTerra International Small Cap Equity Fund Desjardins Sustainable International Small Cap Equity Fund Desjardins SocieTerra Cleantech Fund Desjardins Sustainable Cleantech Fund Desjardins SocieTerra Emerging Markets Equity Fund Desjardins Sustainable Emerging Markets Equity Fund SocieTerra Fixed Income Portfolio Desjardins Sustainable Fixed Income Portfolio SocieTerra Conservative Portfolio Desjardins Sustainable Conservative Portfolio SocieTerra Moderate Portfolio Desjardins Sustainable Moderate Portfolio SocieTerra Balanced Portfolio Desjardins Sustainable Balanced Portfolio SocieTerra Growth Portfolio Desjardins Sustainable Growth Portfolio SocieTerra Maximum Growth Portfolio Desjardins Sustainable Maximum Growth Portfolio SocieTerra 100% Equity Portfolio Desjardins Sustainable 100% Equity Portfolio

Nom actuel en français Nouveau nom en français Portefeuille SociéTerre de Revenu fixe Portefeuille Desjardins SociéTerre de Revenu fixe Portefeuille SociéTerre Conservateur Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur Portefeuille SociéTerre Modéré Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré Portefeuille SociéTerre Équilibré Portefeuille Desjardins SociéTerre Équilibré Portefeuille SociéTerre Croissance Portefeuille Desjardins SociéTerre Croissance Portefeuille SociéTerre Croissance maximale Portefeuille Desjardins SociéTerre Croissance maximale Portefeuille SociéTerre 100 % actions Portefeuille Desjardins SociéTerre 100 % actions

Le gestionnaire procédera également au changement de nom des portefeuilles FNB Avisé Équilibré et FNB Avisé Croissance maximale existants lesquels seront renommés le Portefeuille FNB Avisé Modéré et le Portefeuille FNB Avisé Audacieux respectivement.

La mise en œuvre des changements décrits ci-dessus est conditionnelle à l'approbation des autorités réglementaires.

Révision des niveaux de risques de certains Fonds Desjardins

DSP annonce une révision du niveau de risque attribué à certains Fonds Desjardins en date effective du 28 mars 2024. Le tableau ci-dessous indique chacun des Fonds Desjardins visés par ce changement :

Fonds Desjardins Niveau de risque antérieur Niveau de risque révisé

(En date du 28 mars 2024) Fonds Desjardins Obligations mondiales de sociétés Faible Faible à moyen Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales de sociétés Faible Faible à moyen Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation Moyen Moyen à élevé Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives Moyen Moyen à élevé Portefeuille SociéTerre Conservateur Faible Faible à moyen

À propos de Desjardins Société de placement Inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 39,9 milliards de dollars sous sa gestion au 31 décembre 2023. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos ainsi que la marque SociéTerreMD sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]