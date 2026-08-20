Desjardins Société de placement annonce le résultat du vote à la suite de l'assemblée extraordinaire du Fonds Desjardins Obligations mondiales gouvernementales indiciel

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), le gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce les résultats des votes à la suite de l'assemblée extraordinaire du Fonds Desjardins Obligations mondiales gouvernementales indiciel (le « Fonds ») tenue le 20 août 2026, au cours de laquelle les porteurs de parts du Fonds ont approuvé le changement d'objectif du Fonds tel que détaillé ci-dessous.

Modification de l'objectif de placement du Fonds

Les porteurs de parts ont approuvé la modification de l'objectif de placement du Fonds Desjardins Obligations mondiales gouvernementales indiciel afin de remplacer son indice de référence actuel, l'indice Bloomberg Global Aggregate Government ex Emerging Markets (couvert CAD), par un nouvel indice de référence, l'indice Solactive G7 Government Bond (rendement global couvert en CAD).

Selon son nouvel objectif de placement, le Fonds cherchera à procurer un revenu régulier et une sécurité accrue du capital en reproduisant, dans la mesure où cela est possible et avant les frais, le rendement de l'indice Solactive G7 Government Bond (rendement global couvert en CAD) (l'« indice de référence »).

Changement de sous-gestionnaire du Fonds

Comme annoncé précédemment le 23 avril 2026, et parallèlement à la modification de l'objectif de placement décrite ci-dessus, BlackRock Asset Management Canada Limited (« BlackRock Canada »), le sous-gestionnaire de portefeuille actuel, sera remplacé par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (« DGIA »). Les stratégies de placement du Fonds seront également modifiées afin de refléter le nouvel objectif de placement du Fonds et l'indice de référence.

Dans le cadre de ces changements, le Fonds investira principalement dans des obligations gouvernementales émises par les pays du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni), ou d'autres titres à revenu fixe sélectionnés par DGIA. Le portefeuille du Fonds sera rééquilibré périodiquement afin de reproduire fidèlement l'exposition au marché de l'indice de référence. Les titres en portefeuille seront sélectionnés parmi un large éventail de titres liquides, notamment des obligations gouvernementales émises par les pays du G7, ou d'autres titres à revenu fixe sélectionnés par DGIA, similaires à ceux de l'indice de référence.

Il est prévu que la modification de l'objectif de placement et le changement de sous-gestionnaire et des stratégies de placement du Fonds entreront en vigueur à compter du ou vers le 31 août 2026.

DSP se réserve le droit de suspendre ou de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre de ces changements.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 524,3 milliards de dollars au 31 mars 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

DSP, gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse Desjardins, figure parmi les principales sociétés de fonds d'investissement du Canada, avec 56,7 milliards de dollars canadiens sous gestion au 31 mars 2026. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres par ses gestionnaires de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est l'un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

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SOURCE Mouvement Desjardins

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