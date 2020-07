MONTRÉAL, le 17 juill. 2020 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins se joint à l'initiative BlackNorth, un regroupement de grandes organisations pancanadiennes qui s'engagent à mettre en place des initiatives concrètes pour lutter contre le racisme anti-noir. Desjardins participera aussi au premier Sommet virtuel en lien avec cette initiative, qui se tiendra le 20 juillet et où plus de 350 entreprises sont invitées.

Rappelons que le 17 juin dernier, dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, Desjardins réaffirmait être solidaire de ceux qui s'opposent au discours de haine et préconisent le changement. Desjardins s'est aussi joint à la campagne Stop Hate for Profit et suspendu toutes ses publications ainsi que ses publicités sur Facebook et Instagram pour le mois de juillet.

« Les projets, les revendications, les contributions, les rêves et la vie de toute personne de la communauté noire comptent. Et nous voulons que toutes et tous puissent compter sur Desjardins, comme employeur et comme coopérative de services financiers, pour réaliser leur plein potentiel dans une société qui reconnaît justement que leur vie importe », déclarait Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Desjardins s'est engagé à atteindre les cibles suivantes d'ici 2025 :

3 % de nos dons et commandites seront investis dans des projets qui créent des opportunités économiques dans la communauté noire

seront investis dans des projets qui créent des opportunités économiques dans la communauté noire 5 % de nos emplois étudiants seront occupés par des membres de la communauté noire, en plus de faire rayonner nos opportunités d'emploi auprès de la communauté noire

seront occupés par des membres de la communauté noire, en plus de faire rayonner nos opportunités d'emploi auprès de la communauté noire 3,5 % des membres de la haute direction seront issus de la communauté noire

L'inclusion de l'autre, sans égard à la diversité : c'est l'affaire de tous.

