OTTAWA, ON, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Au cours du mois dernier, le Mouvement Desjardins s'est engagé à appuyer trois organismes du secteur de la santé situés à Ottawa, à Niagara et à Sudbury, en Ontario, en leur versant 500 000 $ chacun, pour un total de 1,5 million de dollars.

Plus tôt aujourd'hui, la coopérative financière a annoncé une aide de 500 000 $ à la Fondation de l'Hôpital d'Ottawa pour sa campagne « Créons des lendemains ». Cette contribution s'inscrit dans une longue tradition d'investissement à l'égard d'initiatives axées sur l'avenir et le bien-être des collectivités, dont les retombées sont majeures à l'échelle locale. Elle fait suite à l'annonce récente de deux autres enveloppes de 500 000 $ allouées à de nouveaux établissements de santé dans les régions de Niagara et de Sudbury.

« Le Mouvement Desjardins est fier de s'associer à des organismes qui sont tournés vers l'avenir et qui créent des infrastructures modernes destinées à aider les malades et à répondre à un besoin réel. Nous avons créé le Fonds du Grand Mouvement précisément pour faire progresser les choses et pour inciter les collectivités à profiter du vaste bassin de spécialistes et d'esprits novateurs que possède le Canada. Ces projets ne font pas simplement améliorer les soins; ils renforcent les communautés et reflètent une vision plus large de notre bien-être collectif », a déclaré Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Les trois contributions proviennent du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins, qui a été lancé en 2017 pour soutenir le développement économique des communautés et améliorer le quotidien des personnes qui y vivent. En plus de répondre à des besoins locaux réels, les projets subventionnés par le Fonds misent souvent sur l'innovation pour aider les groupes et les organismes communautaires à s'adapter à un monde en évolution et à amorcer un nouveau cycle de prospérité, une initiative à la fois. Après avoir déjà soutenu pas moins de 1 000 initiatives, le Mouvement Desjardins s'est engagé à investir 280 millions de dollars dans des projets partout en Ontario et au Québec d'ici 2027.

L'aide financière offerte à ces organismes par le Mouvement Desjardins vise principalement la construction d'infrastructures complémentaires favorisant une meilleure santé, comme des espaces verts ou des jardins thérapeutiques qui aident les patients et les patientes à renouer avec la nature.

« Nous tenons à exprimer au Mouvement Desjardins notre profonde gratitude pour sa généreuse contribution à notre campagne "Créons des lendemains", a déclaré Cameron Love, président-directeur général de l'Hôpital d'Ottawa. « Son soutien témoigne de notre engagement commun à bâtir un avenir plus sain pour notre communauté. Ensemble, nous créerons un centre de soins et de recherche de calibre international, qui encouragera l'innovation et transformera l'avenir des soins de santé dans l'Est de l'Ontario ».

L'Hôpital d'Ottawa redessine l'avenir des soins de santé avec la construction d'un établissement de soins et d'un centre de recherche universitaire ultramodernes sur un nouveau campus, au centre-ville d'Ottawa. La contribution du Mouvement Desjardins permettra d'aménager des espaces verts où les malades, le personnel soignant et le public pourront venir se recueillir, réfléchir et se ressourcer en toute quiétude. Les fonds aideront à financer des projets de conception durable, comme des jardins pollinisateurs et thérapeutiques, des toits verts et des systèmes écoénergétiques, qui répondent à des normes de développement durable tout en favorisant la santé et le bien-être de toute la communauté.

L'Hôpital de Niagara-Sud, qui devrait ouvrir ses portes au courant de l'été 2028, sera le premier hôpital de certification WELL™ au Canada. La contribution de 500 000 $ du Mouvement Desjardins permettra de créer des espaces extérieurs thérapeutiques destinés aux patients et aux patientes souffrant de douleurs et de stress, qui les aideront à guérir et à renouer avec la nature. Les espaces verts ont été conçus en collaboration avec des partenaires autochtones locaux et comprennent un espace communautaire pouvant accueillir un marché extérieur qui encouragera les entreprises de la région.

Le Centre de soins continus St-Joseph est un centre de soins de longue durée moderne qui cherche à accroître la capacité actuelle du Centre de santé de St-Joseph à Sudbury, lequel dessert la région depuis près de 75 ans. La contribution du Mouvement Desjardins aidera à créer des espaces extérieurs apaisants et un magnifique jardin de guérison pour offrir aux patients et aux patientes un endroit calme où se rétablir et renouer avec la nature. L'argent permettra également de financer des programmes thérapeutiques spéciaux, comme des activités de jardinage, de relaxation et d'art, pour aider les gens à recouvrer la santé, à se sentir mieux et à retrouver leur autonomie.

À propos du Mouvement Desjardins

