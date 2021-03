Desjardins place ses drapeaux en berne en mémoire des victimes de la COVID-19

MONTRÉAL, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui se tient la journée de commémoration en hommage aux victimes de la COVID-19. Pour l'occasion, les drapeaux du complexe Desjardins à Montréal, de nos bureaux à Aurora et ceux de la Cité de la coopération à Lévis seront en berne. Desjardins invite également ses employés partout au Canada à observer une minute de silence à 13 h pour rendre hommage aux victimes directes et indirectes de cette pandémie.

« Il y a un an, l'Organisation mondiale de la santé déclarait une pandémie mondiale, et notre société a alors basculé dans une crise d'ampleur historique. Aujourd'hui, il est important d'avoir une pensée pour les 20 000 Canadiens décédés, dont 10 000 Québécois. Il est également essentiel de se souvenir du travail incroyable de tous les membres du personnel de la santé qui ont œuvré avec courage. Je tiens aussi à souligner le travail acharné des 48 000 employés du Mouvement Desjardins qui ont continué d'offrir les services essentiels en plus de proposer des solutions qui répondaient au besoin des membres et des clients. Collectivement, souvenons-nous et tirons des leçons afin de reconstruire un monde bienveillant et plus solidaire », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

