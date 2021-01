MONTRÉAL, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins se classe parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada en 2021 et fait également excellente figure au sein de l'industrie des services bancaires et financiers, puisqu'il se place en deuxième position dans cette catégorie, tout juste derrière la Banque du Canada, selon la liste annuelle des meilleurs employeurs canadiens du magazine Forbes.

« Cette nouvelle nous réjouit et confirme que nous faisons de bonnes choses pour le bien-être de nos employés, que ce soit en matière de programmes de santé et mieux-être, de développement des compétences, de rémunération et d'avantages sociaux ou de décisions d'affaires, a souligné Marie-Huguette Cormier, première vice-présidente, Ressources humaines et Communications. Ce fort message de mobilisation de la part de nos employés ne peut que rejaillir sur la prestation de services que nous offrons à nos membres et clients et sur les collectivités que nous desservons. »

Rappelons que Desjardins s'est aussi démarqué en 2021, et ce, pour une dixième année, au palmarès des meilleurs employeurs au Canada établi par Mediacorp.

Méthodologie du sondage

Forbes s'est associé à la société d'études de marché Statista pour produire le palmarès annuel des meilleurs employeurs au pays en sondant plus de 8 000 Canadiens travaillant pour des entreprises d'au moins 500 employés. Les participants ont été invités à évaluer leur volonté de recommander leur propre employeur à leurs amis et à leur famille et à désigner des organisations autres que la leur. Les sondages ont été effectués au moyen d'une série de panels en ligne et fournissent un échantillon représentatif de la main-d'œuvre canadienne.

