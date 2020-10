MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins se classe parmi les 100 meilleurs employeurs au monde en 2020 et fait également excellente figure pour ce qui est des services bancaires et financiers, puisqu'il se place en deuxième position dans cette catégorie selon la liste annuelle des meilleurs employeurs du magazine Forbes.

« Cette nouvelle marque de reconnaissance de Forbes nous procure une grande fierté et rejaillit sur toute l'organisation, a souligné Marie-Huguette Cormier, première vice-présidente, Ressources humaines et Communications. Et c'est doublement significatif puisque nos employés ont dû répondre au sondage au cours d'une période exceptionnelle, où ils avaient tous de grands défis à relever pour bien accompagner nos membres et clients. »

D'ailleurs, en avril, Desjardins a été reconnu par l'UNEP FI, sous-groupe des Nations Unies, comme institution financière responsable à la suite des différentes mesures d'allègement offertes aux membres et aux clients pendant la COVID-19.

Méthodologie du sondage

Le palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes est établi à la suite d'une enquête menée par Statista auprès de plus de 160 000 travailleurs dans 58 pays. La liste finale est composée de 750 multinationales et grandes entreprises.

De juin à juillet 2020, les participants ont été invités à évaluer leur propension à recommander leur employeur à leurs amis et à leur famille ainsi que les gestes posés par leur entreprise face à la COVID-19. Les répondants ont également donné leur avis sur l'image, l'empreinte économique, le développement de talents, l'égalité des sexes et la responsabilité sociale de leur entreprise.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

