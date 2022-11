MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins se classe au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada en 2023, selon Mediacorp Canada. Cet honneur confirme que les meilleures pratiques, les programmes innovateurs et l'approche humaine de Desjardins envers ses employés se distinguent des plus grands joueurs de la scène nationale. En figurant dans ce classement parmi les meilleurs employeurs au pays depuis 2011, Desjardins consolide sa position comme employeur de choix.

« Desjardins a vraiment à cœur de faire émerger le plein potentiel de ses employés et de favoriser leur épanouissement au travail. Cette distinction nous rend fiers et confirme que nous faisons les bonnes choses pour le bien-être de nos employés, que ce soit en matière d'outils pour réaliser leur plein potentiel ou d'offrir un milieu de travail inclusif et bienveillant », a déclaré Marie-Huguette Cormier, première vice-présidente, Ressources humaines et communications au Mouvement Desjardins.

Cette reconnaissance prend encore plus de sens alors que toutes les entreprises doivent composer avec un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Desjardins se distingue des institutions financières canadiennes, notamment avec ses valeurs liées à sa nature coopérative. L'argent au service du développement humain, l'engagement personnel et la solidarité avec le milieu font du Mouvement Desjardins un employeur qui est un leader socio-économique incontournable au pays. Les possibilités de carrières sont impressionnantes, avec plus de 800 types d'emplois au Canada, dans plusieurs domaines au-delà de la finance comme le service à la clientèle, les technologies de l'information et les communications.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2023 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

