Les projets sont soutenus par le Fonds du Grand Mouvement

GASPÉ, QC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins annonce un engagement totalisant 475 000 $ pour appuyer quatre projets issus de la région de la Gaspésie. Depuis sa création, le Fonds du Grand Mouvement a soutenu 29 projets en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, pour un total de près de 2 M$.

« Le Fonds du Grand Mouvement permet d'appuyer des projets qui émanent des communautés et qui leur offrent un apport concret, affirme le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier. Par ce financement, nous soutenons des initiatives qui dynamisent la région, la rendant ainsi encore plus attractive aux yeux des personnes qui ont fait ou qui feront le choix de s'y établir. La contribution substantielle et diversifiée du Fonds du Grand Mouvement traduit la volonté de notre coopérative de contribuer à des projets qui rejoignent les priorités des milieux, comme l'emploi, la vitalité économique, l'éducation et l'environnement. »

Voici la liste des projets récemment appuyés en Gaspésie par le Fonds du Grand Mouvement :

Station de montagne sur mer - Mont-Saint-Pierre (200 000 $)

Le projet vise à optimiser l'offre touristique actuelle de Mont-Saint-Pierre et à la rendre distinctive en mettant en place des expériences touristiques innovantes. L'objectif est de développer un projet cohérent pour proposer une expérience client complète et intégrée dans cinq axes de développement :

La Place du Village Le centre de vol virtuel Le centre de découverte La plage Le plan de mobilité active (sentiers de vélo et de randonnée)

Vivre en Gaspésie (175 000 $)

Ce projet vise à stimuler la croissance démographique et la vitalité économique du territoire en favorisant le recrutement de travailleurs à l'extérieur de la région et en créant des conditions favorables à l'établissement durable des nouveaux arrivants. Les services proposés incluent de l'accompagnement pour la recherche de logement, d'école et de garderie sur le territoire. Le projet mise aussi sur le développement d'un programme d'aide financière pour des stages en entreprise destinés aux finissants.

Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie (RITMRG) (50 000 $)

L'initiative de la RITMRG vise à développer un procédé valorisant les matières résiduelles de plastiques souples en tant qu'intrant dans l'asphalte et dans les pièces d'ingénierie. À terme, un nouveau tronçon de rue menant au Géoparc de Percé sera aménagé grâce à un procédé inédit faisant majoritairement appel à des matières qui ne sont pas valorisées actuellement. Ce projet sera une vitrine technologique de sensibilisation au développement économique durable dans toute la région.

Centre d'art de Percé (50 000 $)

Le projet consiste à faire renaître le Centre d'art de Percé et à lui donner une nouvelle vocation artistique en le réaménageant en centre multidisciplinaire, où la communauté artistique et la population en général pourront assister à des projections de films et participer à différentes activités. Le Centre d'art, reconnu pour sa valeur patrimoniale, offre un lieu physique et permanent pour assurer la tenue des activités de l'organisme à long terme.

À propos du Fonds du Grand Mouvement

En 2016, Desjardins s'est doté d'un fonds de 250 millions de dollars afin d'investir dans les communautés en appuyant des projets jusqu'en 2024. Ce fonds vise notamment à soutenir la relance socioéconomique des régions du Québec et de l'Ontario. Ses principaux créneaux sont l'environnement, la jeunesse, la santé, l'entrepreneuriat et le développement récréotouristique.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

