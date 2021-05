Desjardins nomme Jimmy Jean vice-président, économiste en chef et stratège

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Desjardins est heureux d'annoncer la nomination de Jimmy Jean au poste de vice-président, économiste en chef et stratège. M. Jean succède à François Dupuis qui prendra sa retraite après une fructueuse carrière de 33 ans au sein du Mouvement Desjardins.

« Je tiens à remercier François Dupuis qui a su laisser une empreinte durable et faire briller son équipe d'économistes au-delà des frontières du Mouvement. Les Études économiques de Desjardins sont maintenant reconnues comme une référence en analyse et prévisions économiques au Québec, et même sur les scènes nationale et internationale, a mentionné le premier vice-président, Finances, Trésorerie et Administration, Alain Leprohon. Je suis également heureux de la nomination de Jimmy Jean à titre de vice-président, économiste en chef et stratège. Son expérience et ses excellentes habiletés communicationnelles et analytiques font de lui la personne idéale pour ce poste », a ajouté M. Leprohon.

Au moment de sa nomination, Jimmy Jean était économiste principal et stratège macro-économique. Il compte 20 ans d'expérience acquise au sein de grandes institutions financières, dont près d'une dizaine d'années au sein des Études économiques du Mouvement Desjardins. M. Jean possède une solide expertise en recherche et prévisions macro-économiques ainsi qu'en analyse de la politique monétaire et des marchés des titres à revenu fixe.

Il est titulaire d'une maîtrise ès sciences en gestion, option économie appliquée de HEC Montréal et possède également un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. Il détient aussi le titre de CFA.

