MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Desjardins met des solutions de mobilité durable à la disposition de ses membres, clients et employés par des initiatives telles que la bonification de son réseau de bornes électriques et le déploiement de bornes de réparation de vélo à travers le Québec, l'évolution du taux de remboursement kilométrique pour les véhicules écoénergétiques et une sélection de véhicules de ce type pour son parc automobile.

Par son plan climat, Desjardins s'est engagé à atteindre un bilan de zéro émission nette d'ici 2040 pour ses opérations étendues et pour les activités de financement et d'investissement de ses fonds propres dans 3 secteurs clés intenses en carbone : l'énergie, le transport et l'immobilier. Pour y parvenir, Desjardins s'engage notamment à accompagner ses membres et clients dans cette transition énergétique et à réduire sa propre empreinte dans ses opérations de base.

« Les changements climatiques ont des impacts indéniables sur notre société, et le Mouvement Desjardins est plus que jamais en action afin d'appuyer des initiatives qui font partie de la solution et ainsi assurer le bien-être actuel et futur de nos communautés. Notre volonté est d'être l'une des institutions financières canadiennes les plus impliquées dans l'accompagnement de nos membres, clients et employés dans cette transition énergétique. D'ailleurs, Desjardins est reconnu annuellement, depuis 2015, comme l'un des employeurs les plus écolos au Canada par Mediacorp », a souligné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Réseau de bornes électriques

Desjardins, en partenariat avec AddÉnergie et Hydro-Québec, poursuit par ailleurs le déploiement de bornes de recharge électrique dans son réseau de caisses du Québec et de l'Est de l'Ontario. Au 31 décembre 2021, 302 bornes étaient installées, dont 279 accessibles à la population. L'objectif est d'offrir aux membres et clients et aux communautés du Québec et de l'Est de l'Ontario un réseau de 500 bornes de recharge d'ici 2025

Bornes de réparation de vélo

Le programme de stations de réparation vélo a été lancé le 1er mars 2022 dans le réseau des caisses. Il sera accessible à l'ensemble de la population afin de favoriser la pratique du vélo. L'objectif pour 2022 est d'installer 50 stations de réparation dans l'ensemble du réseau. Les caisses peuvent l'installer chez elles ou chez un partenaire. Les stations de réparation sont fabriquées par une entreprise locale.

Parc automobile

Les employés qui bénéficient d'une voiture de fonction doivent utiliser un sélecteur de véhicules proposant uniquement des modèles hybrides ou électriques. Nous offrons ainsi des choix plus écologiques aux employés concernés. Au cours de la dernière année, tous les véhicules ajoutés à notre parc automobile étaient à émissions réduites. Desjardins Assurances générales compte actuellement 474 véhicules dans tout le Canada. De ce nombre, 243 sont hybrides, hybrides rechargeables ou électriques, soit une proportion de 51 %.

Politique automobile de remboursement kilométrique

Pour les déplacements d'affaires essentiels, Desjardins a fait évoluer cette année son taux de remboursement kilométrique pour les véhicules écoénergétiques. Il a été bonifié en cohérence avec nos cibles de réduction de gaz à effet de serre.

Les remboursements seront plus avantageux pour les véhicules électriques et hybrides ainsi que pour les employés qui feront du covoiturage.

Bien que certains déplacements soient essentiels, les rencontres en mode virtuel doivent être privilégiées lorsqu'une présence physique n'est pas essentielle.

Rappelons que Desjardins met à la disposition de ses employés une navette entre Lévis et Montréal.

