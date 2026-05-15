LÉVIS, QC, le 15 mai 2026 /CNW/ - Desjardins Groupe d'assurances générales (DGAG) a publié sa Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2025. Celle-ci souligne les initiatives de l'organisation pour favoriser le bien-être économique, environnemental et social de sa clientèle, de son personnel et de la collectivité en 2025.

Faits saillants de 2025

Engagement envers nos collectivités - En 2025, le Mouvement Desjardins a engagé 133 M$ en dons de bienfaisance, en commandites, en partenariats philanthropiques et en bourses d'études. De ce montant, 3 793 547 $ ont été octroyés directement par DGAG.



En 2025, le Mouvement Desjardins a engagé 133 M$ en dons de bienfaisance, en commandites, en partenariats philanthropiques et en bourses d'études. De ce montant, 3 793 547 $ ont été octroyés directement par DGAG. Engagement pour la sécurité routière - DGAG travaille avec ses partenaires en sécurité routière Parachute, la Fondation de recherche sur les blessures de la route et l'organisme arrive alive DRIVE SOBER pour sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes aux questions de sécurité routière. Cela inclut les dangers de la distraction au volant et de la conduite avec facultés affaiblies, les nouvelles technologies de sécurité des véhicules et les comportements liés à la conduite. DGAG appuie également des initiatives de sécurité routière, comme le concours Le brigadier favori du Canada organisé par Parachute, pour réduire le nombre de collisions et prévenir les blessures et les décès sur nos routes. Au total, plus de 1 M$ ont été remis par DGAG à des initiatives de sécurité routière en 2025.



DGAG travaille avec ses partenaires en sécurité routière Parachute, la Fondation de recherche sur les blessures de la route et l'organisme arrive alive DRIVE SOBER pour sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes aux questions de sécurité routière. Cela inclut les dangers de la distraction au volant et de la conduite avec facultés affaiblies, les nouvelles technologies de sécurité des véhicules et les comportements liés à la conduite. DGAG appuie également des initiatives de sécurité routière, comme le concours organisé par Parachute, pour réduire le nombre de collisions et prévenir les blessures et les décès sur nos routes. Au total, plus de 1 M$ ont été remis par DGAG à des initiatives de sécurité routière en 2025. Programmes de collecte de fonds et de bénévolat des employés - En 2025, plusieurs employés et employées de DGAG ont participé à des activités de collecte de fonds et de bénévolat, en appui aux membres de la collectivité dans le besoin.

Pour en savoir plus sur ces initiatives et en découvrir d'autres, consultez la Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de DGAG. DGAG et ses filiales font partie du Mouvement Desjardins. Les initiatives de DGAG s'inscrivent dans le cadre du Rapport de responsabilité sociale et coopérative du Mouvement Desjardins.

À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 510,2 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Le magazine The Banker l'a également désigné banque canadienne de l'année 2025. Employant plus de 57 500 personnes qualifiées, l'organisation répond aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises. Pour ce faire, elle offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. En plus de figurer parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements (pour journalistes seulement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]