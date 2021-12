MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Avec son nouveau Fonds DGIA infrastructures privées mondiales (« le Fonds »), Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA) lance aujourd'hui sa première solution alternative de placement destinée aux investisseurs institutionnels canadiens. Desjardins envisage d'investir massivement aux côtés de ces derniers. Le Fonds visera des prises de participation à long terme dans des actifs infrastructures à l'échelle mondiale ayant la capacité de générer des revenus stables et prévisibles.

Telle est l'annonce faite aujourd'hui par Nicolas Richard, président et chef de l'exploitation de DGIA. « Le Fonds DGIA Infrastructures privées mondiales est conçu pour procurer des rendements à long terme favorables ajustés au risque en constituant un portefeuille diversifié d'infrastructures par l'intermédiaire de placements directs, de co-investissements et d'investissements dans des fonds », précise M. Richard. Il constitue un complément aux produits d'actions et de titres de revenus fixes que DGIA offre à ses clients institutionnels.

« Desjardins est aujourd'hui un investisseur en infrastructure respecté à travers le monde grâce à des relations de confiance et des partenariats issus du programme mis en place il y a 14 ans pour son régime de rentes, puis pour ses compagnies d'assurance, déclare Frédéric Angers, vice-président, Placements Infrastructures chez DGIA. C'est cette crédibilité que DGIA mettra au profit de ses participants au Fonds. Également, des considérations ESG seront intégrées aux différents stades, de l'acquisition à la gestion des investissements en portefeuille. »

Le lancement du Fonds DGIA Infrastructure est rendu possible grâce à l'expertise de l'équipe de placements en infrastructure qui s'est jointe à DGIA en septembre 2020 en provenance du Régime de rentes du Mouvement Desjardins. Cette équipe a déployé pour le compte des entités institutionnelles de Desjardins plus de 3 G$ d'actifs depuis 2008 dont 1,4 milliard dans le secteur de l'énergie renouvelable.

Pourquoi investir dans les infrastructures? Les contrats à long terme sont conclus avec des partenaires de qualité.

La corrélation avec d'autres catégories d'actifs est généralement faible, ce qui contribue à diversifier le portefeuille.

Les revenus tirés des investissements en infrastructure sont souvent ajustés, du moins partiellement, en fonction de l'inflation.

À propos de Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA)

Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA) est l'un des principaux gestionnaires d'actifs au Canada, avec une expertise interne en actions, en titres à revenu fixe et en actifs réels (infrastructures et immobilier) dans une variété de véhicules de placement. DGIA gère plus de 91 G$ CA (au 30 septembre 2021) en actifs institutionnels au nom de compagnies d'assurance, de caisses de retraite, de fonds de dotation, d'organismes sans but lucratif et de sociétés à travers le Canada.

Avec des bureaux à Montréal, Québec et Toronto, notre équipe de plus de 80 professionnels de l'investissement utilise une approche collaborative et combine innovation, accessibilité et discipline pour concevoir des solutions adaptées aux besoins uniques de nos clients. Nous intégrons nos valeurs coopératives dans notre processus d'investissement afin de nous assurer que nous aidons nos partenaires et nos clients à croître leurs actifs de manière durable et responsable.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 390,6 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA)

Renseignements: Richard Lacasse, Porte-parole, DGIA, 514 866-7000, poste 555 3436, [email protected]