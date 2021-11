Le programme Bourses GoodSpark Desjardins aidera 150 petites entreprises à investir dans l'innovation, le personnel et le développement durable

TORONTO, le 1er nov. 2021 /CNW/ - Desjardins est fier d'annoncer le retour du programme Bourses GoodSpark Desjardins pour une deuxième année. Étant donné le succès remporté l'an passé par le programme, qui avait appuyé 75 entreprises locales d'un peu partout au Canada, Desjardins augmente cette année son investissement afin de doubler le nombre de bénéficiaires et le montant des bourses. Un total de 3 millions de dollars sera ainsi versé à 150 petites entreprises dans diverses régions du pays. Depuis plus de 120 ans, Desjardins est au service des collectivités, et le programme Bourses GoodSpark témoigne de son engagement constant à enrichir la vie des personnes et à générer des retombées positives dans son milieu.

« Les petites entreprises jouent un rôle important dans notre société. Elles sont au cœur de nos économies locales. Quand elles réussissent et s'épanouissent, c'est tout le monde qui en profite. Comme coopérative financière de premier plan, nous savons que notre succès dépend de celui des petites entreprises. Avec le programme Bourses GoodSpark Desjardins, nous déclarons avec force que nous sommes là pour les soutenir et que nous souhaitons contribuer à la relance et à la résilience de notre économie », affirme Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Desjardins offre des bourses de 20 000 $ à 150 petites entreprises inspirantes qui démontrent leur engagement envers l'innovation, l'investissement dans leur personnel ou le développement durable. Ces bourses donnent les moyens aux propriétaires de petites entreprises de faire des ajustements et de concrétiser de nouvelles idées pour s'adapter à la vie après la pandémie. L'effet sur les collectivités qu'elles servent sera durable.

Tout au long de la pandémie, les Canadiens ont vu qu'on peut réaliser des choses formidables quand on travaille ensemble à trouver des solutions. En tant que coopérative, Desjardins croit depuis ses débuts que la collaboration est essentielle pour répondre aux besoins de ses membres, de ses clients et des collectivités. Le programme GoodSpark est l'une des nombreuses initiatives lancées par Desjardins pour soutenir les entreprises et travailler avec les gens qui les ont mises sur pied afin de les aider à prospérer.

Les petites entreprises sont invitées à soumettre leur candidature entre le 1er et le 29 novembre 2021. Les bourses seront remises au début 2022. Elles sont offertes aux petites entreprises comptant 50 employés ou moins et actives à l'échelle locale en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse ou à l'Île-du-Prince-Édouard. Les détails complets et les critères d'admissibilité sont disponibles au BoursesGoodSpark.ca

