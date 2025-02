Desjardins injecte 400 000 $ pour propulser les entreprises en démarrage québécoises en technologies climatiques avec Cycle Momentum

MONTRÉAL, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins et Cycle Momentum annoncent un partenariat stratégique de 400 000 $ pour propulser le projet « Lab-à-la-Start-up » du Consortium en technologies propres. Cette contribution majeure de Desjardins, par le biais de son Fonds du Grand Mouvement, le place au cœur de l'essor entrepreneurial québécois en technologies climatiques en devenant la première institution financière au Québec à s'engager dans cette initiative innovante.

Une alliance stratégique

Ce partenariat joue un rôle essentiel dans l'identification et l'accompagnement des entreprises en démarrage innovantes et soutient leur succès à chaque étape clé : sélection des projets, validation commerciale, formation d'équipes de cofondation, financement et transfert de propriété intellectuelle. Il maximise aussi les ressources et l'expertise pour propulser les technologies climatiques tout en stimulant la vitalité socioéconomique du Québec.

Le modèle novateur de Cycle Momentum adapte des méthodologies internationales à la réalité québécoise pour propulser des solutions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'engagement de Desjardins permet donc une avancée majeure dans la création de nouvelles entreprises provenant du milieu de la recherche universitaire et réaffirme son appui à la lutte contre les changements climatiques.

« Ce partenariat avec Desjardins marque une étape essentielle pour Cycle Momentum. Ensemble, nous accélérons la création d'une nouvelle génération de start-up en technologies climatiques, issues de la recherche universitaire québécoise. Cet engagement démontre l'importance de collaborations stratégiques pour relever les défis environnementaux tout en stimulant l'économie locale », affirme Patrick Gagné, PDG de Cycle Momentum.

« En appuyant Cycle Momentum, nous réaffirmons notre vision d'un avenir durable pour le Québec. En investissant dans les technologies climatiques, nous ne faisons pas que catalyser l'innovation, nous encouragerons aussi une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'entrepreneures à bâtir un monde meilleur », déclare Isabelle Garon, première vice-présidente, Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président chez Desjardins.

Le projet « Lab-à-la-Start-up »: une approche collaborative et novatrice bénéfique pour le Québec

Inspiré par des méthodologies éprouvées à l'international, le projet « Lab-à-la-Start-up » » constitue une première au Québec. En collaboration avec des universités et des centres de recherche québécois, il vise à accroître rapidement la filière de solutions climatiques en s'appuyant sur la recherche de pointe et l'innovation entrepreneuriale. « Lab au marché » aspire à devenir un moteur de création d'entreprises en technologies climatiques tout en valorisant les universités et les centres de recherche comme pôles d'excellence, attirant ainsi de nouveaux talents dans leurs régions.

Le projet rassemble trois acteurs complémentaires, à savoir 2 Degrés, Cycle Momentum et IVÉO, et bénéficie d'un financement majoritaire du gouvernement du Québec, par le biais du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

À propos de Cycle Momentum

Cycle Momentum est une plateforme internationale d'accélération et d'innovation dont la mission depuis 2015 est d'identifier les technologies de pointe et d'en soutenir le développement pour relever les grands défis écologiques auxquels l'humanité fait face. Membre de la plateforme Cycle Capital, Cycle Momentum propose des programmes pour soutenir la croissance entrepreneuriale, le financement et la commercialisation des technologies climatiques. Cycle Momentum injecte des fonds par l'intermédiaire d'Origo, un programme de co-investissement soutenu par le gouvernement du Québec.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 464,7 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques du Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]; Cycle Momentum, Thibault Beudin, Communication officer, 438-779-7176, [email protected]