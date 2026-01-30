Une solution clés en main facilitant l'accès aux placements privés

MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA) annonce le lancement du Fonds DGIA Placements privés mondiaux, une solution facilitant l'accès aux marchés privés pour les investisseurs qualifiés canadiens. Ce nouveau fonds leur permettra d'accéder à des occasions mondiales dans le secteur des placements privés, tout en bénéficiant d'une structure flexible, d'une exposition immédiate et d'une diversification optimisée.

Ce fonds investira initialement dans un véhicule d'investissement dédié et structuré avec un partenaire stratégique, Ardian, l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé. Ce partenariat misera sur la complémentarité des expertises des deux firmes pour offrir aux investisseurs un accès privilégié à des investissements de qualité et une approche clé en main.

« Le lancement du Fonds DGIA Placements privés mondiaux marque une étape importante pour Desjardins Gestion internationale d'actifs. Nous sommes fiers d'offrir une approche innovante qui répond aux besoins de diversification et aux attentes du marché. Notre approche permettra à un plus grand nombre d'investisseurs institutionnels -- qu'il s'agisse de fondations, de fonds de pension, de cabinets familiaux (family offices) ou d'institutions desservant une clientèle en gestion de patrimoine -- d'accéder à une solution sophistiquée dans un modèle simple et efficace », souligne Frédéric Angers, Directeur général et chef des placements, Marchés privés de Desjardins Gestion internationale d'actifs.

« Ce partenariat avec Desjardins Gestion internationale d'actifs illustre notre volonté commune de rendre les placements privés plus accessibles, tout en maintenant les mêmes standards de qualité. En combinant les solutions d'investissement privé mondiales et diversifiées d'Ardian avec l'approche institutionnelle de DGIA, nous sommes convaincus d'offrir aux investisseurs canadiens une solution robuste et adaptée à leurs objectifs à long terme », ajoute Vladimir Colas, Directeur général délégué et Co-responsable Secondaries & Primaries d'Ardian.

Après les lancements des Fonds DGIA Infrastructures privées mondiales et DGIA Immobilier Privé Canadien, DGIA poursuit le développement de son offre dans les marchés privés. Disponible dès janvier 2026, le Fonds DGIA Placements privés mondiaux sera offert aux investisseurs qualifiés souhaitant rehausser leur allocation en placements privés.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 511,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp, et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins a célèbré son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos d'Ardian

Dans un monde en constante mutation, Ardian se distingue par sa capacité à anticiper, à s'adapter et à transformer les défis en opportunités. En tant que société internationale et diversifiée opérant sur les marchés privés, avec 22 bureaux à travers le monde et plus de 350 professionnels de l'investissement, nous développons des solutions d'investissement et des stratégies sur mesure adaptées aux nouvelles dynamiques économiques et permettant à nos clients de rester résilients dans un monde qui évolue.

Nous offrons une expertise locale et internationale, une performance à long terme et partageons la valeur avec nos investisseurs, nos partenaires et à la société dans son ensemble. Depuis la création d'Ardian en 1996, cette approche pionnière en matière de diversification et notre capacité à proposer des solutions sur mesure à grande échelle sont restées au cœur de notre stratégie. À travers notre engagement, notre expertise et nos technologies, nous apportons une valeur durable à nos entreprises et contribuons positivement à l'ensemble du secteur.

Ardian gère ou conseille 196 milliards de dollars d'actifs pour le compte de plus de 1 890 clients dans le monde au travers de ses expertises Private Equity, Real Assets et Credit. Ardian. Maîtriser le changement pour créer une valeur durable.

Les informations présentées s'adressent uniquement aux investisseurs institutionnels canadiens et ne doivent en aucun cas être considérées comme des conseils d'investissement ou des recommandations d'achats ou de ventes de titres ou des recommandations de placement particulières. Ce document ne doit en aucun cas être considéré ou utilisé aux fins d'offre d'achat de parts ou de toute autre offre de titres, quelle que soit la juridiction. Dans tous les cas, les investisseurs doivent mener leurs propres vérifications et analyses de ces renseignements avant de prendre ou d'omettre de prendre toute mesure que ce soit en lien avec les titres ou les marchés qui sont analysés dans le présent document. Il importe de ne pas fonder de décisions de placement sur les informations présentées, qui ne remplacent pas un contrôle préalable ou les travaux d'analyse exigés de votre part pour motiver une décision de placement.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

SOURCE Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA)

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques du Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]