MONTRÉAL, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de son annonce du 13 mai 2021, Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (« DGIA »), le gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, confirme que les FNB Desjardins indiqués dans le tableau suivant ont été dissous et radiés de la cote de la Bourse de Toronto avec prise d'effet à la fermeture des bureaux le 28 juillet 2021 (la « date de dissolution »). Les distributions finales, le cas échéant, et le produit de dissolution net final par part de chaque FNB Desjardins sont indiqués ci-après :





Produit de dissolution FNB Desjardins Symbole Distribution

de revenu

par part Distribution

de gains en

capital par

part Produit de

dissolution

net final par

part FNB Desjardins Canada

multifacteurs à volatilité contrôlée DFC - - 21,1338 FNB Desjardins États-Unis

multifacteurs à volatilité contrôlée DFU - - 29,9780 FNB Desjardins Marchés

développés ex É.U. ex Canada

multifacteurs à volatilité contrôlée DFD 0,4919 - 21,7436 FNB Desjardins Marchés

émergents multifacteurs à volatilité

contrôlée DFE 0,4102 - 17,2614

Les porteurs de parts recevront le produit tiré de la liquidation des actifs, moins la totalité des passifs et des frais engagés dans le cadre de la dissolution des FNB Desjardins applicables. Les distributions finales, le cas échéant, et le produit de dissolution seront versés vers le 3 août 2021 au prorata aux porteurs de parts inscrits à la date de dissolution, sans que ces porteurs de parts n'aient à prendre d'autres mesures.

Les distributions de revenu et de gains en capital par part, qui prendront effet immédiatement avant la dissolution, sont indiquées dans le tableau ci-dessus. Le produit de dissolution net versé à chaque porteur de parts correspond à la somme de la valeur liquidative par part (sans les distributions) et des distributions de revenu et de gains en capital par part indiquées dans le tableau ci-dessus, et représente le reliquat de l'actif net du FNB Desjardins applicable.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

