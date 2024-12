QUÉBEC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - La croissance du secteur du courtage en valeurs mobilières du Mouvement Desjardins a connu une accélération remarquable au cours des cinq dernières années. L'actif sous gestion de Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières a en effet connu une hausse de près de 56 %, passant de 34 milliards de dollars à plus de 53 milliards de dollars.

« Ces résultats sont le reflet de la place qu'occupe la gestion de patrimoine au sein du Mouvement Desjardins afin d'offrir aux membres et clients un accompagnement complet dans leur autonomie financière. L'évolution de notre offre est par conséquent venue répondre à la demande accrue pour des services spécialisés en gestion de patrimoine pour ainsi combler l'ensemble des besoins de notre clientèle. Cette croissance va se poursuivre en 2025, alors que nous renforcerons notre présence à différents endroits, notamment à Ottawa et à Toronto », a déclaré David Lemieux, vice-président et directeur général de Valeurs mobilières Desjardins.

« Ce qui distingue la valeur de notre accompagnement, c'est la collaboration entre les différents secteurs du Mouvement Desjardins, dont le réseau des caisses et les centres Desjardins Entreprises, qui permet d'offrir une réponse simple aux besoins spécifiques de la clientèle. Et notre taux de recommandation a atteint un niveau record, ce qui témoigne de la satisfaction de la clientèle », a-t-il conclu.

Depuis 2020, le taux de croissance annuel de Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières surpasse la moyenne canadienne de l'industrie et lui permet de se situer au 3e rang au Québec et au 10e rang au Canada, ce qui renforce la posture de Desjardins comme institution de choix en gestion de patrimoine. Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières représentait 15,6 % de l'actif sous gestion du Mouvement Desjardins en date du 31 décembre 2023.

Enfin, la recherche de nouveaux talents pour renforcer et diversifier les équipes de Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est toujours à l'avant-plan, et plusieurs conseillers et conseillères ont déjà rejoint ses rangs au Québec et en Ontario.

À propos de Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières offre une gamme complète de services en gestion de patrimoine, allant de la planification financière à la gestion de portefeuille, en passant par l'accompagnement en entrepreneuriat et la protection du patrimoine. La gestion de patrimoine prend une place de plus en plus importante au sein du Mouvement Desjardins, ce qui reflète son engagement à répondre aux besoins évolutifs de ses clients et clientes. Une approche personnalisée est privilégiée afin de satisfaire les attentes de la clientèle aisée et fortunée en lui offrant des solutions sur mesure et des conseils financiers de qualité supérieure.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 464,7 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

