Desjardins fait évoluer son modèle de gouvernance

Guy Cormier demeurera président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - En mars dernier, lors de l'assemblée générale annuelle (AGA), les délégués des caisses ont voté en faveur de la séparation des fonctions de présidence du conseil d'administration (CA) et de présidence et chef de la direction afin de maintenir une gouvernance saine basée sur les meilleures pratiques. Ainsi, au terme de l'AGA de mars 2024, soit à l'échéance du mandat de l'actuel président, les fonctions de présidence du conseil d'administration et de présidence et chef de la direction du Mouvement Desjardins seront séparées.

Dans une approche prudente et ordonnée, une période d'au plus 24 mois sera nécessaire pour déployer ce nouveau modèle de gouvernance. Notamment, le CA devra procéder à divers travaux, dont ajuster certains encadrements, adopter les grands paramètres du prochain cycle de planification stratégique et s'assurer de la préparation de la relève.

Le conseil d'administration (CA) du Mouvement Desjardins annonce aujourd'hui qu'il confiera le rôle de président et chef de la direction à Guy Cormier à compter de mars 2024, alors qu'entrera en vigueur le nouveau modèle de gouvernance pour le leadership à la tête du Mouvement.

Le CA estime qu'en raison des fonctions que M. Cormier a occupées au cours des dernières années et du fort leadership qu'il a exercé, il est la personne toute désignée pour l'accompagner vers le modèle de séparation des fonctions.

En plus d'appuyer le CA dans la mise en œuvre de la séparation des fonctions de mars 2024 jusqu'au plus tard en mars 2026, M. Cormier continuera de diriger et de faire évoluer le Mouvement Desjardins durant cette période, en s'appuyant sur les pleins pouvoirs que lui confère la fonction de président et chef de la direction.

Au terme de la période de mise en œuvre de la séparation des fonctions, soit au plus tard en mars 2026, le CA désignera la personne qui succédera à M. Cormier à la présidence et chef de direction du Mouvement Desjardins. À noter que la candidature de M. Cormier ne sera pas admissible.

Quant à la personne qui occupera la fonction de présidence du CA, elle sera élue par ses pairs au sein du CA du Mouvement, à compter de mai 2024.

