MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Desjardins annonce l'élection de M. Louis Babineau à titre de président de son conseil d'administration. Cette nomination s'inscrit dans le nouveau modèle de gouvernance du Mouvement Desjardins entré en vigueur le 23 mars dernier à l'issue de son Assemblée générale annuelle (AGA). Rappelons que lors de l'AGA de mars 2023, les délégués des caisses ont adopté la séparation des fonctions de présidence du conseil d'administration (PCA) et de présidence et chef de la direction (PCD), fonctions qui étaient cumulées depuis près de 30 ans.

Le conseil d'administration du Mouvement Desjardins est convaincu que M. Louis Babineau assumera avec compétence les responsabilités de ce rôle. Administrateur à la caisse de Sainte-Foy depuis 2013, M. Babineau siège au conseil d'administration du Mouvement depuis 2016. Il préside le CA de Desjardins Groupe d'assurances générales depuis 2021. Il met à profit plus de 20 années d'expérience dans le domaine de la gouvernance et de la gestion de projets. Professeur titulaire à l'Université de Québec à Rimouski (UQAR), M. Babineau est titulaire d'un doctorat en administration des affaires ainsi que deux maîtrises, une première en relations internationales et une autre en gestion de projets.

La séparation des fonctions

Adopté à l'AGA de mars 2023, le nouveau modèle de gouvernance est, comme prévu, entré en vigueur avec l'AGA de mars 2024.

Cette évolution entraîne une répartition des rôles et des responsabilités entre les deux fonctions.

M. Louis Babineau devient le premier président du CA dans le nouveau modèle de gouvernance pour le leadership à la tête du Mouvement Desjardins. Il veillera notamment à ce que le CA assume son rôle et ses responsabilités en toute indépendance par rapport à la haute direction, tout en assurant la liaison entre cette dernière et le CA.

Pour sa part, Guy Cormier continue d'assumer la fonction de présidence et chef de la direction (PCD) que lui a confiée le CA, jusqu'au plus tard en mars 2026. Ainsi, il continuera de diriger et de faire évoluer le Mouvement Desjardins en s'appuyant sur les pleins pouvoirs que lui confère cette fonction. À noter que M. Cormier ne sera pas admissible à un nouveau mandat au terme de celui en cours.

Rappelons que M. Cormier avait auparavant cumulé les deux fonctions, soit de mars 2016 à mars 2024.

De nouveaux membres au conseil d'administration et au conseil d'éthique et de déontologie

Le conseil d'administration du Mouvement Desjardins compte 19 membres qui possèdent des compétences complémentaires et qui proviennent d'horizons diversifiés : douze membres provenant de conseils d'administration du réseau des caisses sont élus, six membres ne provenant pas du réseau des caisses sont cooptés par le CA, auquel s'ajoute le PCD.

Voici un aperçu des administrateurs élus, réélus ou dont le mandat a été renouvelé :

Élection de Mme Doryne Bourque (administratrice de caisse)

Mme Bourque contribue au conseil dans les domaines de l'innovation numérique, de la vision stratégique et de la gouvernance. Présidente et fondatrice d'une société de conseil stratégique en entreprise, Mme Bourque dispose d'une solide expérience à des postes de direction, notamment dans les domaines des technologies de l'information et des solutions logicielles pour le secteur public.

Réélection de Mme Patricia-Ann Sarrazin-Sullivan (administratrice de caisse)

Mme Sarrazin-Sullivan met à contribution son expertise dans les domaines de l'architecture durable et de la finance responsable. Elle est architecte et entrepreneure, notamment accréditée en conception et construction de bâtiments durables.

Mandat renouvelé pour M. Dominique Jodoin (membre coopté, non issu du réseau des caisses)

M. Jodoin contribue au conseil plus spécifiquement dans les domaines des technologies de l'information et de la cybersécurité. Cofondateur, président et chef de la direction d'une entreprise reconnue comme l'une des leaders mondiales dans le marché des solutions de réseaux SDN (Software Defined Networking) et de l'accélération des solutions de cybersécurité, M. Jodoin est titulaire d'un MBA, d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie électrique.

Élection au conseil d'éthique et de déontologie

Mme Dinah Morency a été élue au conseil d'éthique et de déontologie de la Fédération, une instance vouée à la surveillance de l'éthique et de la déontologie du Mouvement Desjardins.

Mme Morency contribue au conseil dans le domaine de l'éthique appliquée. Titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables, Mme Morency dispose d'une expertise dans le domaine fiscal et du recouvrement en contexte international.

Le Mouvement Desjardins est fier de l'engagement de ces administratrices et administrateurs qui ont à cœur de poursuivre la concrétisation de sa mission et de ses valeurs.

Pour plus d'information, consultez l'ensemble des profils des membres du conseil d'administration et du conseil d'éthique et de déontologie .

